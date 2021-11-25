В ожидании скидок: россияне выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”

В преддверии «Черной пятницы» маркетплейс Ozon опросил более 1500 россиян об их отношении к распродаже. Три четверти россиян (78%) хотя бы иногда покупают товары со скидкой в «Черную пятницу», а каждый седьмой не пропустил ни одной акции. Больше половины респондентов начинают копить деньги на покупки как минимум за месяц-два до большой распродажи.

Распродажи любят большинство россиян, но одни посещают их часто, а другие — изредка, когда натыкаются на рекламу или планируют крупные покупки. Не пропускают ни одной «Черной пятницы» в среднем по стране 14% респондентов. Доля самых верных поклонников распродаж выше среднего в Санкт-Петербурге (23%), Уфе (20%), Воронеже (19%), Омске (17%), Перми (17%) и Краснодаре (17%).

Крупнейшую в году распродажу покупатели в первую очередь проводят на мультикатегорийных маркетплейсах — именно там ловят скидки 43% россиян. Треть покупателей начинают заранее следить за рекламой распродаж, а еще 17% — добавлять интересующие их товары в корзину или в избранное. Еще 40% респондентов в «Черную пятницу» идут в специализированные онлайн-магазины, и только 17% ждут распродаж в оффлайновых торговых заведениях.

Чаще всего на больших распродажах россияне покупают мелкую бытовую технику (32%), одежду (30%), товары для дома (27%), обувь (25%) и гаджеты (24%). Каждый пятый россиянин старается в «Черную пятницу» закупиться впрок: делают большой запас товаров для дома, покупают со скидками подарки для будущих праздников, присматривают летнюю одежду и обувь на осенней распродаже.

Треть россиян тратит в «Черную пятницу» в среднем 10-20 тыс. рублей, почти столько же (31%) оставляют на распродаже 20-30 тыс. рублей. Расстаться с более крупными суммами готовы лишь 9% респондентов. При этом более половины опрошенных признаются, что откладывают деньги, чтобы потратить их на распродаже: 44% начинают копить за месяц-два до «Черной пятницы», а 13% делают сбережения в течение всего года.

Больше всех в России на распродажах готовы тратить краснодарцы — более 13% жителей города утверждают, что покупают товары со скидками на сумму более 30 тыс. рублей. За ними следуют москвичи (12%), уфимцы (11,5%), петербуржцы, красноярцы и пермяки (по 11%), новосибирцы, челябинцы и нижегородцы (по 10%).

В прошлую «Черную пятницу», которая пришлась на 29 ноября 2020 года, оборот от продаж на Ozon вырос в 2,2 раза относительно «Черной пятницы-2019». Быстрее всего рос спрос на электронные товары для хобби и отдыха, игровые приставки, ноутбуки, товары для спорта, гироскутеры и инструменты для туризма. В топ самых продаваемых товаров в этот день попали тушь для ресниц, электрическая зубная щетка, гель для стирки белья и годовая подписка Ozon Premium.