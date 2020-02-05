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В Ozon назначен новый вице-президент по цифровым финансовым сервисам

Ваэ Овасапян присоединился к Ozon и возглавит развитие цифровых финансовых сервисов. Никита Сайгутин, который был вице-президентом компании и курировал финтех-направление c середины 2018 года, принял решение о переезде в Юго-Восточную Азию, где будет развивать новый финтех-проект для локального рынка.

Под руководством Никиты был дан успешный старт экосистеме финансовых сервисов — сейчас она представлена 4 продуктами: p2b-платформа Ozon.Invest, потребительское кредитование, банковская карта Ozon.Card, собственная рассрочка.

«Сегодня Ozon — единственный игрок на российском рынке e-commerce, активно развивающий систему финансовых сервисов. Всего за год команде под руководством Никиты Сайгутина удалось добиться отличных результатов — запустить сервисы для В2С и В2В „с нуля“ — отмечает Александр Шульгин, генеральный директор Ozon. — Так, держатели Ozon.Card демонстрируют беспрецедентный показатель частотности заказов, характерный только для самых развитых рынков, а продукт для малого и среднего бизнеса — Ozon.Invest — позволяет партнерам маркетплейса наращивать обороты на уровне 30-40%. Под руководством Ваэ команда продолжит развивать финансовые сервисы, комплементарные e-commerce, и нарастит их вклад в развитие бизнеса».

С 2017 по конец 2019 года Ваэ Овасапян возглавлял направление экспериментальных проектов Яндекса и отвечал за стратегическое развитие банковской карты Яндекс.Плюс и за корпоративное развитие таких сервисов как Яндекс.Драйв, Яндекс.Автобусы, Яндекс.Здоровье, а также выполнял функции представителя в совете директоров Doc+. До этого более шести лет работал в Goldman Sachs Group, где в зону его ответственности входил промышленный сектор экономики в регионах Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка.

В Ozon Ваэ Овасапян займется дальнейшим развитием экосистемы финансовых сервисов — оно предполагает и развитие существующих продуктов и разработку новых.

«Во всем мире e-commerce игроки — значимые игроки финтех-рынка, а их продуктами пользуются десятки миллионов человек. Ozon, развиваясь как платформа, будет предоставлять все больше сервисов продавцам, покупателям и партнерам интернет-площадки, а дальнейшее развитие цифровых финансовых сервисов позволит Ozon расти еще более быстрыми темпами, отвечая запросам всех этих аудиторий», — говорит Овасапян.

Автор: Анна
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