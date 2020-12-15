В ПЭК оценили последствия отмены ЕНВД для логистики

Отмена ЕНВД может коснуться двух третей малых логистических компаний России, в результате чего их налоговая нагрузка может вырасти на 30%, предполагают в Первой экспедиционной компании (ПЭК). Малый бизнес, в свою очередь, составляет более 75% рынка российской транспортной логистики, отмечают эксперты.

Напомним, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Этот налог компании или индивидуальные предприниматели платят не с фактического дохода, а с предполагаемого государством в этой сфере (в данном регионе и по конкретному виду деятельности).

Один из видов деятельности, который допускает ЕНВД — это транспортные услуги, с использованием в своем парке до 20 автотранспортных средств. Около двух третей российского малого бизнеса в логистике относится к этой категории, и соответственно, может использовать ЕНВД, комментирует Дмитрий Иевлев, генеральный директор «Авто-ПЭК».

«Мы согласны с тем, что этот налог морально устарел. ФНС теперь обладает гораздо более точной информацией о доходах конкретных компаний, а следовательно, есть возможность облагать сборами, соответствующими доходу», — подчеркивает Елена Егорова, руководитель юридического отдела «ПЭК». «Однако нельзя не учитывать, что отмена ЕНВД может заметно сказаться на логистическом рынке России, затронуть немалую часть участников. Не исключено, что она приведет к увеличению фискальной нагрузки компаний на 30% и более при переходе на патентную или упрощенную системы налогообложения. Речь идет о малом бизнесе», — поясняет она.

Для малого бизнеса есть два оптимальных варианта перехода с ЕНВД. Это переход на упрощенную систему налогообложения или на патент.

В каждом конкретном случае рассчитывать изменение налоговых ставок при переходе на патент нужно отдельно, но именно на рынке перевозок патент может оказаться не самым выгодным решением. Патент позволяет вести деятельность только в рамках того региона, где он куплен. Поэтому, если речь идет о региональном перевозчике, который хочет работать на патенте, то он не имеет права вести свою деятельность в других регионах. Но если он осуществляет перевозки только внутри своего региона, патентная система налогообложения ему подойдет.

Для ИП условия патентной системы налогообложения максимально приближены к ЕНВД, подчеркивает ФНС в письме от 11.03.2020 № АБ-4-19/4243. Система предусматривает освобождение предпринимателя от ряда налогов, может совмещаться с УСН, единым сельскохозяйственным налогом и общей системой налогообложения, предусматривает ведение схожих с «вмененкой» видов деятельности.

ФНС также предусмотрело специальный адаптационный период при переходе на патент для ИП, использовавших ЕНВД, до 31 марта 2021 года. Заявление о переходе на патент с 1 января 2021 года нужно подать до 31 декабря 2020 года, иначе компанию автоматически переведут на общую систему налогообложения (ОСН), где нет никаких финансовых поблажек для ИП.

Также близкая налоговая схема — упрощенная система налогообложения (УСН). Здесь предпринимателю важно определиться, будет ли он платить УСН с дохода (6%) или с дохода минус расходы (15%, но 71 регион РФ снизил данную ставку в диапазоне от 5 до 15%). УСН уплачивается авансом ежеквартально , для чего в течение года нужно вести, соответственно, книгу учета доходов и книгу учета расходов (КУД или КУДИР). УСН оптимальнее, если предприниматель не может спрогнозировать свой среднемесячный доход. При небольшом доходе УСН выгоднее, чем патент, так как в упрощенной системе налогообложения налог прямо пропорционален доходу, а патент — это фиксированная сумма.