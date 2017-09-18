В «Перекрестке» появились электронные подарочные сертификаты

Торговая сеть «Перекресток» выпустила в продажу электронные подарочные сертификаты. Приобрести электронный сертификат можно на сайте компании.

Предъявить для оплаты покупок приобретенный подарочный сертификат можно как с экрана телефона, так и в распечатанном виде. В отличие от пластиковых подарочных сертификатов, электронный можно персонализировать — добавить фотографию и написать текст поздравления. Получатель моментально узнает о подарке, получив email и sms-уведомления.

Для покупателей доступны номиналы 200, 300, 500, 1000, 2000 и 3000 рублей. Воспользоваться сертификатом можно единожды, при этом, в случае, если сумма покупки меньше номинала сертификата, остаток денежных средств сгорает и не подлежит денежной компенсации.

Сертификат действует в супермаркетах торговой сети «Перекресток» и не распространяется на сеть «Я Любимый Перекресток», «Перекресток-Экспресс» и интернет-магазин perekrestok.ru. Подарочный сертификат не может быть использован для оплаты покупки табачных изделий, а также алкогольной продукции ниже установленной минимальной розничной цены.