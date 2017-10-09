В «Перекрёстке» появились мобильные кассы

В московских супермаркетах «Перекрёсток» начали работать мобильные кассы для клиентов с небольшими покупками. В часы наибольшей загрузки супермаркетов покупатели с несколькими товарами смогут оплатить их у мобильного кассира — сотрудника с мобильным оборудованием для оплаты. Технология позволит торговой сети сократить очереди в особенно загруженных магазинах и улучшить сервис для клиентов в предновогодний период.

Мобильная касса — это полноценный аналог стационарной кассы. Она состоит из трех компактных устройств: терминала безналичной оплаты, беспроводного фискального регистратора и смартфона со сканером штрих-кодов и марок ЕГАИС. После сканирования штрих-кода и марки ЕГАИС на алкогольной продукции смартфон по беспроводному каналу передает данные о покупке на кассовый сервер, который проводит весь набор стандартных операций, а также связывается с базой данных ЕГАИС и оператором фискальных данных, печатающим чек.

В сентябре, после завершения технического пилотирования, длившегося 30 дней, мобильные кассы появились в 5 супермаркетах Москвы. До начала предновогоднего периода такое оборудование будет установлено еще в 30-50 магазинах столицы и Санкт-Петербурга, а полностью тестирование технологии завершится в феврале 2018 г. По итогам пилотных испытаний будет принято решение о дальнейшем тиражировании технологии в супермаркетах сети.

«Мы системно работаем с инновациями для ритейла, которые могут быть применены на всех этапах работы от производства продуктов до продажи на кассах. Мы постоянно проводим пилотные испытания самых новых технологий для розницы, в том числе направленных на улучшение клиентского сервиса, — комментирует Денис Харитонов, директор по информационным технологиям торговой сети „Перекресток“. — Так, к примеру, „Перекресток“ стал одной из первых торговых сетей, во всех магазинах которой с середины ноября прошлого года стали приниматься платежи через Apple Pay и Samsung Pay, а в мае этого года и Android Pay. Уверен, что в случае успеха пилота „Перекрестка“ с мобильными кассами, наша практика станет положительным примером для всей отрасли».

Данные о транзакциях передаются по закрытому и зашифрованному каналу беспроводной связи. Заряда батареи смартфона со сканером хватает на 6 часов беспрерывной работы, что покрывает среднюю длину «пикового» периода работы супермаркета, когда дополнительные кассы особенно востребованы. Стоимость комплекта оборудования для мобильного кассира составляет порядка 90 тыс. руб.

Мобильная касса будет особенно востребована в супермаркетах с небольшим количеством касс, а также в магазинах, где в пиковые часы возникают очереди более 3-4 человек на каждой из касс. Начать работать с кассой может любой кассир, прошедший краткий 30-минутный инструктаж.

Первые результаты использования мобильных касс показали, что 2 дополнительных сотрудника с мобильными кассами обслуживают до 30 покупателей с небольшими покупками в час, или 12,5% от общего количества транзакций супермаркета. Работа двух мобильных касс в пиковые часы позволила сократить среднее количество человек в очереди на четверть — до 3 человек.