В «Перекрестке» вырос уровень потребительской удовлетворенности

Торговая сеть «Перекресток» по результатам второго квартала 2020 года сообщила о росте потребительской лояльности среди покупателей и сотрудников.

В результате исследования, которое проводила Международная исследовательская компания Ipsos Loyalty, NPS торговой сети «Перекресток» вырос на 6 п. п. При этом процент наименее лояльных покупателей показывает стабильное снижение, за этот период значение уменьшилось на 3 п.п.

Также во втором квартале наблюдается снижение значимости срочной покупки. Клиенты «Перекрестка» стали чаще планировать свои покупки и походы в магазин. А также возросло спонтанное знание бренда за счет просмотра рекламы, это может свидетельствовать о верном выборе каналов коммуникации и попадании в целевую аудиторию.

В сообщении компании отмечается, что данное исследование помогает сети определить уровень удовлетворенности покупателей, их потребности, а также найти точки развития продуктов и предложений.

В исследовании NPS измеряются 14 составляющих покупательской удовлетворенности: ассортимент, качество и свежесть продукции, промо-акции, расположение. Важно отметить, что покупатели оценивают те магазины, в которых они совершали покупки за 3 месяца перед опросом. Возрастная категория людей, которые приняли участие в опросе, — 18–64 лет с доходом выше среднего из 14 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Самару.

Как уже сообщалось ранее, торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровые сервисы по анализу обратной связи от покупателей и их клиентского опыта. С 1 июня посетители супермаркетов сети могут в мобильном приложении «Мой Перекрёсток» поставить свою оценку от 1 до 5 каждому купленному товару, оценить визит в магазин, а также оставить подробный отзыв.