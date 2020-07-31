+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В «Перекрестке» вырос уровень потребительской удовлетворенности

Смотрите в каталоге
Перекресток
Перекресток
Продукты питания

Торговая сеть «Перекресток» по результатам второго квартала 2020 года сообщила о росте потребительской лояльности среди покупателей и сотрудников.

В результате исследования, которое проводила Международная исследовательская компания Ipsos Loyalty, NPS торговой сети «Перекресток» вырос на 6 п. п. При этом процент наименее лояльных покупателей показывает стабильное снижение, за этот период значение уменьшилось на 3 п.п.

Также во втором квартале наблюдается снижение значимости срочной покупки. Клиенты «Перекрестка» стали чаще планировать свои покупки и походы в магазин. А также возросло спонтанное знание бренда за счет просмотра рекламы, это может свидетельствовать о верном выборе каналов коммуникации и попадании в целевую аудиторию.

В сообщении компании отмечается, что данное исследование помогает сети определить уровень удовлетворенности покупателей, их потребности, а также найти точки развития продуктов и предложений.

В исследовании NPS измеряются 14 составляющих покупательской удовлетворенности: ассортимент, качество и свежесть продукции, промо-акции, расположение. Важно отметить, что покупатели оценивают те магазины, в которых они совершали покупки за 3 месяца перед опросом. Возрастная категория людей, которые приняли участие в опросе, — 18–64 лет с доходом выше среднего из 14 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Самару.

Как уже сообщалось ранее, торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровые сервисы по анализу обратной связи от покупателей и их клиентского опыта. С 1 июня посетители супермаркетов сети могут в мобильном приложении «Мой Перекрёсток» поставить свою оценку от 1 до 5 каждому купленному товару, оценить визит в магазин, а также оставить подробный отзыв.

Компании и сервисы: Перекресток
Автор: Александр
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

31 июля / Комментарии
На фоне коронавируса «Магнит» откроет меньше магазинов

На фоне коронавируса «Магнит» откроет меньше магазинов

Торговая сеть «Магнит» снизила прогноз по открытию магазинов в текущем году в результате влияния ограничений из-за пандемии. Ритейлер планирует открыть около 600 магазинов, в том числе – порядка 150 «магазинов у дома» и 480 магазинов косметики.

далее →

30 июля / Комментарии
Торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге

Торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге

Компания «СПАР Миддл Волга», развивающая сеть EUROSPAR, откроет супермаркет в торговом доме «Пассаж» в Петербурге.

далее →

29 июля / Комментарии
«Пятерочка» планирует открыть магазины без кассиров

«Пятерочка» планирует открыть магазины без кассиров

Сеть «Пятерочка» готовит пилотный проект по открытию магазинов без кассиров, для широкого круга покупателей. Сейчас у сети уже есть подобная торговая точка, но она работает только для сотрудников компании.

далее →

28 июля / Комментарии
«Детский мир» запускает первый распределительный центр на юге России

«Детский мир» запускает первый распределительный центр на юге России

«Детский мир» объявил об открытии первого регионального распределительного центра на территории индустриального парка класса А+ «PNK Парк Ростов-на-Дону», девелопером которого является PNK group.

далее →

28 июля / Комментарии
«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи по модели маркетплейса с расширенным ассортиментом техники

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи по модели маркетплейса с расширенным ассортиментом техники

Крупнейший в РФ ритейлер электроники и бытовой техники группа «М. Видео-Эльдорадо» расширяет ассортимент и начинает сотрудничать с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами по модели маркетплейса.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!