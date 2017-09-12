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В первом полугодии интернет-продажи «Обуви России» выросли в 1,4 раза

Группа компаний «Обувь России» продолжает развивать направление e-commerce. По оценкам компании, за шесть месяцев 2017 года совокупные продажи всех интернет-магазинов, которые принадлежат Группе, — Westfalika.ru, Emilia-Estra.ru, Westfalika-Home.ru и Rossita.com, — выросли на 41%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года; количество выполненных заказов увеличилось на 24%. Трафик основной торговой онлайн-площадки «Обуви России» — интернет-магазина Westfalika, — показал динамику +20%, конверсия + 4%.

В этом году «Обувь России» продолжила работу над совершенствованием интернет-магазинов Westfalika.ru и Rossita.com. В мае в тестовом режиме были запущены новые мобильные версии этих сайтов. По оценкам компании, в целом доля мобильных продаж в общей выручке по направлению e-commerce достигла 25%. Ассортимент интернет-магазинов «Обуви России» за последние два года существенно расширился и сейчас включает обувь, одежду, сумки, сопутствующие товары, — всего более 5000 SKU.

«На рост интернет-продаж положительно повлияла не только работа с сайтами наших интернет-магазинов, но также и комплексная рекламная кампания в Интернете, которую мы реализовали как при сотрудничестве с агентством, так и собственными силами. Мы остались довольны результатами, показатели CPO (стоимость заказа, cost-per-order) и CPC (стоимость просмотра, cost-per-click) были очень хорошими», — комментирует руководитель направления интернет-продаж ГК «Обувь России» София Макаревич.

Автор: Анна
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