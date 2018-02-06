В Петербурге откроется первый магазин Victoria’s Secret

Бренд женского нижнего белья Victoria’s Secret открывает первый магазин в Петербурге. Открытие состоится в ТРЦ «Галерея» в пятницу, 23 февраля.

В двухуровневом магазине площадью около 750 м2, расположенном на первом этаже комплекса, будет представлен полный ассортимент белья Victoria’s Secret, одежды для спорта Victoria Sport, аксессуары Victoria’s Secret PINK, а также косметика, парфюмерия и средства по уходу за телом.

Основными цветами, которые были использованы в оформлении дебютного петербургского пространства марки, стали серебряный, платиновый и золотой. Винтовая лестница выполнена по специальному дизайнерскому проекту. А в зоне примерочных кабин, напоминающих будуар, можно будет получить консультацию по подбору белья, воспользовавшись кнопкой вызова специалистов Victoria’s Secret.

В честь открытия бренд сделает небольшой подарок поклонницам Victoria's Secret в Петербурге — будет выпущена лимитированная коллекция сумок Victoria’s Secret Saint — Petersburg, одну из которых можно будет получить в подарок при покупке на сумму от 3000 рублей.

На сегодняшний день глобальная сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.