На Симферопольском шоссе в Подмосковье начинает работу распределительный центр Wildberries, который станет крупнейшим в истории российского рынка недвижимости складским объектом. Разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса генподрядчик проекта ГК «А Плюс Девелопмент» получил 28 февраля.

По итогам реализации первого этапа строительства запущены в работу 48 900 кв. м складских площадей, а также ряд вспомогательных сооружений.

Строительство распределительного центра Wildberries, общая площадь складских помещений которого превысит 145 000 кв. м, проходит в три очереди. Как отмечают представители ГК «А Плюс», в настоящий момент завершается строительство второй, которая предусматривает создание складской зоны площадью более 53 000 кв. м, офиса на 5 850 кв. м, а также ряда вспомогательных объектов.

По данным девелопера, второй этап строительства реализован на 85%. Основные этапы завершены, на объекте производятся отделочные работы, идет заливка перекрытий в административно-бытовом корпусе, осуществляется монтаж инженерных систем — вентиляции, пожаротушения, отопления. Ввод в эксплуатацию второй очереди распределительного центра запланирован на май текущего года.

Комплекс возводят на участке площадью 22,45 га в Подольском городском округе Подмосковья. Контракт на реализацию проекта Wildberries и ГК «А Плюс Девелопмент» подписали в августе 2017 года. По его условиям федеральный девелопер индустриально-складской недвижимости выполняет генеральное проектирование, генеральный подряд на строительство, а также функцию службы технического заказчика.

Распределительный центр Wildberries осуществляет прием, хранение, комплектацию заказов, подготовку и отгрузку продукции. Его строительство позволит онлайн-ритейлеру увеличить скорость обработки заказов в 5 раз до 1,5 миллиона в день.

По данным Главгосстройнадзора Московской области, инвестиции в строительство объекта составят 3,5 млрд рублей.