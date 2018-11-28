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В поиске Яндекса появилась товарная галерея

Над результатами поиска Яндекса появилось новое место показа рекламы — товарная галерея или товарный колдунщик. Он объединяет карточки товаров с Яндекс.Маркета и динамические объявления из Директа.

Сейчас туда попадают только динамические объявления, созданные на основе фида, в котором есть изображение и стоимость каждого товара. В будущем в галерею смогут попасть и другие типы рекламы.

Объявления Директа показываются после предложений из Яндекс.Маркета и ранжируются в зависимости от сочетания качества и ставки слева направо. А списываемая цена клика рассчитывается в рамках отдельного аукциона на базе VCG. Это полностью самостоятельное рекламное место, которое не участвует в торгах за спецразмещение — и дает рекламодателю дополнительный целевой трафик. Товарный ответ дополняет результаты поисковой выдачи — рекламное предложение может появиться одновременно и в рекламном блоке на поиске, и в колдунщике. 

Внутренние тесты показывают, что товарный колдунщик даёт значимый прирост в эффективности рекламных кампаний: показы в товарной галерее дают в среднем +5% к конверсионности и −6% CPA по сравнению с показами только на поиске, при этом средний СРС не увеличивается.

Покупателю проще принять решение о покупке, оценив внешний вид, технические характеристики и другие преимущества товара, поэтому наглядные карточки в галерее так хорошо работают на повышение продаж.

Отдельного отчета для товарной галереи нет, но рекламодатели с динамическими объявлениями, которые попадут в колдунщик, увидят в статистике общий прирост качественного трафика с поиска.

Автор: Анна
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