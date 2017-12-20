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В поиске Яндекса появился чат с интернет-магазинами

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Jivosite
Jivosite
Он-лайн консультанты

Сразу несколько агентств интернет-маркетинга обратили внимание, что в сниппетах некоторых интернет-магазинов на странице поисковой выдачи появилась новая опция — кнопка чата с продавцом-консультантом.

Появление кнопки эксперты связывают с недавним совместным тестированием, которое проводилось в закрытом режиме силами Яндекса и онлайн-консультанта JivoSite.

Чат грузится с домена Яндекса и доступен даже тогда когда оператора нет в сети:

Стоит отметить, что кнопка чата пока показывается только на органической выдаче, на сниппете с объявлениями кнопки нет:

Забавный факт представил портал Searchengines.ru - оказывается некоторые компании не в курсе, что теперь их чат находится не только на сайте, но и в поиске Яндекса: 

 

Пресс-служба Яндекса подтвердила проведение эксперимента, однако отказалась говорить о том, когда и на каких условиях такой функционал может появиться в выдаче и для каких позиций он будет отображаться.

Компании и сервисы: Jivosite
Автор: Анна
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