В поиске Яндекса появился чат с интернет-магазинами

Сразу несколько агентств интернет-маркетинга обратили внимание, что в сниппетах некоторых интернет-магазинов на странице поисковой выдачи появилась новая опция — кнопка чата с продавцом-консультантом.

Появление кнопки эксперты связывают с недавним совместным тестированием, которое проводилось в закрытом режиме силами Яндекса и онлайн-консультанта JivoSite.

Чат грузится с домена Яндекса и доступен даже тогда когда оператора нет в сети:

Стоит отметить, что кнопка чата пока показывается только на органической выдаче, на сниппете с объявлениями кнопки нет:

Забавный факт представил портал Searchengines.ru - оказывается некоторые компании не в курсе, что теперь их чат находится не только на сайте, но и в поиске Яндекса:

Пресс-служба Яндекса подтвердила проведение эксперимента, однако отказалась говорить о том, когда и на каких условиях такой функционал может появиться в выдаче и для каких позиций он будет отображаться.