В понедельник — ЗОЖ, в выходные — пирожные: как меняется онлайн-спрос на продукты в зависимости от дня недели

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи продуктов питания и товаров первой необходимости в январе 2022 года (с 1 по 31 января), сравнили их с данными соответствующего периода прошлого года — январем 2021 года (с 1 по 31 января) и выяснили, в какие дни недели россияне предпочитают чаще совершать покупки в этой товарной категории, а также в какие дни растет спрос на «полезные» продукты, а в какие, напротив, предпочитали сладости и чипсы.

По данным CloudPayments, большинство россиян активно закупается продуктами в четверг: онлайн-оборот по четвергам оказался больше, чем во все остальные дни недели. К примеру, в исследуемый период оборот онлайн-продаж в четверг в среднем оказался на 57% больше, чем в понедельник. На втором месте оказалась среда со средним показателем 48% к понедельнику, на третьем — пятница, когда онлайн-продажи в среднем превосходят показатели понедельника на 18%. Самым «провальным» по онлайн-продажам днем оказалась суббота: в этот день онлайн-оборот оказался в среднем на 20% ниже показателей понедельника. Максимальная средняя сумма онлайн-покупки также пришлась на четверг — 3 025 рублей, минимальная — 2 487 рублей — на субботу.

«Такое распределение по дням недели вполне логично: в четверг люди стремятся закупиться всем необходимым перед выходными, оставляя вечер пятницы и субботу на отдых, прогулки и посещение различных заведений (баров, ресторанов, музеев, театров и т.д.). Интересно, что спрос на „полезные“ продукты существенно возрастает в понедельник: в этот день люди активно закупаются овощами и крупами, а вот в конце недели — в пятницу и выходные — стремятся порадовать себя чем-то вкусным и „запрещенным“ — существенно растет спрос на пирожные, булочки, чипсы и копченые продукты. Видимо такой выбор обусловлен сложившейся традицией „начинать новую жизнь с понедельника“, а в конце недели, устав от рабочих волнений, людям хочется порадовать себя чем-то вкусным». Сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Партнер CloudPayments — онлайн-супермаркет Жизньмарт — проанализировав онлайн-продажи в январе 2022 года (с 1 по 31 января), отмечает, что среди продуктов для здорового образа жизни в начале 2022 года лидируют бобы адамаме, смузи, детоксы, растительное мясо, десерты, сделанные без муки и сахара, масла, холодного отжима, безглютеновое печенье, среди «вредных продуктов» — выпечка и торты.

«Примечательно, что спрос на пирожки и тортики начинает активно расти в период с октября по январь: в это время люди меньше всего задумываются о здоровом образе жизни, что связано, с наступлением холодного периода, когда людям нужно больше калорий. Активный интерес к ЗОЖ просыпается в конце февраля и длится до августа: в этот период резко возрастают продажи фруктов, овощей, орехов и товаров для детокса» Коммерческий директор Жизьмарт Эля Халили.