В правительстве начали обсуждение приватизации платёжной системы «Мир»

В Минфине обсуждают приватизацию Национальной системы платёжных карт (НСПК), компании — оператора платёжной системы «Мир», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их словам, сейчас ведётся разработка концепции, и есть принципиальное понимание, что это нужно делать. При этом Центробанк, владеющий НСПК, пока не ведёт переговоры ни с каким ведомством, заявили в пресс-службе регулятора.

Тему приватизации НСПК поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, утверждают источники «Ъ».

НСПК могут приватизировать по двум схемам: передать 50% плюс 1 акцию от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка. Или государство может выкупить 100% компании в рамках IPO, описывают обсуждение источники.

В пресс-службе ФАС сказали, что вопрос о вариантах приватизации НСПК «требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении». В ЦБ отмечают, что не ведут обсуждение с Минфином и ФАС, но «вопрос периодически поднимается отдельными представителями рынка». ЦБ не планирует изменений в структуре в ближайшие три-пять лет.

Национальная система платёжных карт была создана в 2014 году, в 2015 году начала выпускать карты «Мир». По объёму платежей «Мир» занимает около 24% российского рынка. Все платежи Visa и Mastercard внутри России проходят через НСПК. Согласно отчётности по российским стандартам бухучёта (РСБУ), выручка НСПК за 2020 год выросла на 37,5%, до 22,23 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 8,23 млрд рублей, что почти в 1,5 раза выше показателя 2019 года.