В приложении AliExpress Россия появилась программа лояльности с кешбэком

AliExpress Россия запустила новую программу лояльности с накоплением и списанием баллов. Программа действует в российском приложении AliExpress. Разработкой кешбэк-сервиса занималась российская команда площадки.

Накопление баллов происходит при покупке товаров, на которые распространяется программа лояльности. Их можно найти по специальной отметке в карточке товара, там же указывается количество баллов, которые получит покупатель. В программе уже участвуют более 130 тысяч товаров от российских продавцов. В будущем их количество будет расти. Баллы за покупку начисляются в момент подтверждения заказа, а списываются по курсу «один балл равен одному рублю».

Программа лояльности предусматривает четыре уровня: серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. Уровень присваивается в зависимости от суммы покупок за последние 12 месяцев. Процент кешбэка зависит от уровня пользователя в программе лояльности — от 1% до 5% от суммы покупки.

Накопленные баллы используются для оплаты от 10% до 50% от стоимости товара, в том числе можно оплачивать товары от зарубежных продавцов. При этом баллы не распространяются на оплату доставки.