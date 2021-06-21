В приложении Delivery Club появились отзывы о ресторанах от локальных медиа

Сервис доставки готовой еды Delivery Club начал размещать рецензии на рестораны от профильных экспертов в регионах. Первым партнером сервиса в этом направлении стало издание Инде из Казани.

Сейчас в подборке рецензий от Инде представлено 60 локальных ресторанов. Среди них: Тюбетей, Хорошим людям, Boco Kitchen, Surf Coffee x Muses и другие.

Чтобы посмотреть отзыв, достаточно нажать на карточку ресторана, и в верхней части меню появится окно «Инде» рекомендует" с отзывом на выбранное заведение общепита. Все рекомендации были составлены редакторами издания эксклюзивно для Delivery Club.

«С каждым днем количество подключенных к нашему приложению ресторанов растет, поэтому нам важно создать все условия для того, чтобы пользователям было максимально легко и удобно выбирать подходящее для них заведение. Недавно нам начали помогать эксперты из Афиша.Рестораны, оставляя рецензии на заведения Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас же к нам присоединились редакторы казанского интернет-журнала Инде со своими рекомендациями по заведениям Татарстана. Мы будем очень рады, если к этой активности начнут подключаться редакторы других региональных изданий, чтобы рецензий на локальные заведения становилось больше, а выбор для пользователей был еще проще», —— комментирует пресс-служба Delivery Club.

В дальнейшем Delivery Club планирует расширять количество заведений с отзывами от локальных экспертов, а также их географию. Ранее, в приложении Delivery Club появились рекомендации на заведения общепита в Москве и Санкт-Петербурге от ресторанных экспертов издания Афиша.Рестораны.