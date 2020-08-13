+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

В приложении Почты России появилась опция оформления и оплаты экспресс-доставки

В приложении Почты России появилась возможность оформить и оплатить курьерскую экспресс-доставку. Здесь же можно вызвать курьера, который в назначенное время заберет посылку или письмо.

В 2019 году в приложении стали доступны оформление и оплата простых и ускоренных почтовых отправлений, а оплатить курьерскую отправку можно было только у курьера. Теперь все виды отправлений клиент может оплатить онлайн.

Сдать оплаченные EMS-отправления можно как курьеру, который приедет в назначенный день, так и в любом почтовом отделении.

EMS — одна из самых востребованных услуг Почты России и самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Каждому отправлению присваивается трек-номер, его доставку и вручение можно отследить онлайн. Курьер доставит отправление адресату домой или в офис в удобное время.

Интерес клиентов к услуге EMS стабильно растет. В 2019 году пользователи почтовых услуг оформили 12,4 млн отправлений EMS, что на 82% больше, чем годом ранее.

«Этим шагом Почта России устраняет довольно значительное неудобство для клиента — когда такой востребованный продукт не был доступен для оформления одним из самых удобных способов. А повышение уровня комфорта клиента — это наш приоритет номер один», — отмечает заместитель генерального директора АО «Почта России» по электронной коммерции Алексей Скатин.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

13 августа / Комментарии
Яндекс.Еда запустила услугу самовывоза

Яндекс.Еда запустила услугу самовывоза

Теперь пользователи Яндекс.Еды могут сами забрать свой заказ из ресторана, сэкономив на доставке. Самовывоз уже доступен в 1,5 тыс. ресторанов по всей Москве, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Среди них — «Даблби», «Северяне», «Горыныч», Buba by sumosan, «Техникум», «Андерсон», «Город-сад», «Хлеб насущный», «Британские пекарни, «Чито гврито», «Бабагануш», Greenbox и другие.

далее →

13 августа / Комментарии
Объем импорта автозапчастей из Китая вырос на 40%

Объем импорта автозапчастей из Китая вырос на 40%

Китайские поставщики автозапчастей ежегодно увеличивают свое присутствие на российском рынке. По итогам первого полугодия 2020 года, объем импорта уже вырос на 40% год к году, отмечают аналитики «Первой экспедиционной компании» (ПЭК).

далее →

11 августа / Комментарии
«Почта России» вернулась к идее собственной авиации

«Почта России» вернулась к идее собственной авиации

«Почта России» вернулась к планам по созданию собственного авиаперевозчика. Для этого уже заключен контракт с консалтинговой компанией SBS Consulting ценой 48 млн руб. на разработку предложений.

далее →

6 августа / Комментарии
Alibaba расширяет авиапарк в России

Alibaba расширяет авиапарк в России

Новый Boeing 757-200 пополнил число грузовых бортов для перевозки грузов «Цайняо». Всего на сегодняшний момент «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) использует более 10 грузовых самолётов для перевозки заказов в Россию.

далее →

5 августа / Комментарии
Почта России расширяет сеть почтаматов

Почта России расширяет сеть почтаматов

Такое решение принял совет директоров компании на заседании 3 августа 2020 г. Речь идет об одном из важнейших инвестиционных проектов компании, целью которого являются повышение качества клиентского сервиса, расширение покрытия сети выдачи заказов электронной коммерции, снижение очередей в отделениях почтовой связи и влияние на финансовые результаты (рост дохода от продукта «Посылки Онлайн»).

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!