В приложении Почты России появилась опция оформления и оплаты экспресс-доставки

В приложении Почты России появилась возможность оформить и оплатить курьерскую экспресс-доставку. Здесь же можно вызвать курьера, который в назначенное время заберет посылку или письмо.

В 2019 году в приложении стали доступны оформление и оплата простых и ускоренных почтовых отправлений, а оплатить курьерскую отправку можно было только у курьера. Теперь все виды отправлений клиент может оплатить онлайн.

Сдать оплаченные EMS-отправления можно как курьеру, который приедет в назначенный день, так и в любом почтовом отделении.

EMS — одна из самых востребованных услуг Почты России и самый быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Каждому отправлению присваивается трек-номер, его доставку и вручение можно отследить онлайн. Курьер доставит отправление адресату домой или в офис в удобное время.

Интерес клиентов к услуге EMS стабильно растет. В 2019 году пользователи почтовых услуг оформили 12,4 млн отправлений EMS, что на 82% больше, чем годом ранее.