В приложении Суперчек теперь доступна функция scan to go

В приложении Суперчек, запущенном в июле в режиме бета-теста, начала работать функция самостоятельного сканирования товаров. Протестировать новую функцию можно в более 400 магазинах сети ВкусВилл, которые оснащены терминалами самообслуживания.

Теперь покупатель, находясь в торговом зале, с помощью камеры своего смартфона сможет отсканировать штрихкоды товаров, складывая их в корзину. Затем он может оплатить покупку на терминале самообслуживания. Совсем скоро появится возможность оплаты с помощью привязанной к приложению банковской карты.

После совершения оплаты пользователь с покупками может покинуть магазин, минуя классические кассы. В большинстве случаев помощь сотрудника магазина не требуется. Однако она может понадобиться при покупке отдельных товарных категорий, например, алкогольной продукции.

В приложении работает система кэшбэка, который пользователи получают, планируя свои покупки в Суперчеке. При использовании функции Scan to go сканирование QR-кода на чеке не требуется. Кэшбэк будет начислен на бонусный счет в Суперчеке после проведения оплаты. До 15 октября, при первом использовании функции сканирования, пользователи получат увеличенный кэшбэк в размере 5% от суммы своей покупки.