+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В приложении Суперчек теперь доступна функция scan to go

Смотрите в каталоге
Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Маркетплейсы

В приложении Суперчек, запущенном в июле в режиме бета-теста, начала работать функция самостоятельного сканирования товаров. Протестировать новую функцию можно в более 400 магазинах сети ВкусВилл, которые оснащены терминалами самообслуживания.

Теперь покупатель, находясь в торговом зале, с помощью камеры своего смартфона сможет отсканировать штрихкоды товаров, складывая их в корзину. Затем он может оплатить покупку на терминале самообслуживания. Совсем скоро появится возможность оплаты с помощью привязанной к приложению банковской карты.

После совершения оплаты пользователь с покупками может покинуть магазин, минуя классические кассы. В большинстве случаев помощь сотрудника магазина не требуется. Однако она может понадобиться при покупке отдельных товарных категорий, например, алкогольной продукции.

В приложении работает система кэшбэка, который пользователи получают, планируя свои покупки в Суперчеке. При использовании функции Scan to go сканирование QR-кода на чеке не требуется. Кэшбэк будет начислен на бонусный счет в Суперчеке после проведения оплаты. До 15 октября, при первом использовании функции сканирования, пользователи получат увеличенный кэшбэк в размере 5% от суммы своей покупки.

«Мы постепенно расширяем функционал Суперчека. Запуск функции Scan to go ждали очень многие, и теперь ее можно протестировать в магазинах ВкусВилл. Система самостоятельного сканирования позволяет избежать очередей и сэкономить свое время. Она особенно удобна при покупке небольших корзин. Для ритейла это хорошая возможность повысить пропускную способность своих магазинов или сократить время ожидания на кассах», — прокомментировал запуск Антон Пахомов, директор по развитию и взаимодействию с партнерами Группы компаний Яндекс.Маркет.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет, ВкусВилл
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

19 сентября / Комментарии
Ритейлеры готовятся к росту цен в ответ на инициативу Минприроды

Ритейлеры готовятся к росту цен в ответ на инициативу Минприроды

57% представителей розничных сетей не готовы к исполнению инициативы Минприроды о вводе полной утилизации отходов товаров и упаковки. Таковы результаты опроса 800 ритейлеров, который провел комитет по торговле «Деловой России».

далее →

18 сентября / Комментарии
Во сколько жителям разных городов России обошлась подготовка детей к школе

Во сколько жителям разных городов России обошлась подготовка детей к школе

Специалисты Rate&Goods опросили более 40 000 человек, чтобы определить, сколько денег жители разных городов России потратили на то, чтобы подготовить своих детей к новому учебному году.

далее →

18 сентября / Комментарии
«Магнит» открыл в Липецке обновленный «Магнит-Опт

«Магнит» открыл в Липецке обновленный «Магнит-Опт

ПАО «Магнит» объявляет об открытии 21-ого магазина формата «Магнит-Опт». В магазине используется обновленная модель ценообразования, появились новые сервисы для покупателей.

далее →

17 сентября / Комментарии
Ритейл ждёт новые ограничения на продажу алкоголя

Ритейл ждёт новые ограничения на продажу алкоголя

Правительство РФ концептуально поддержало законопроект, запрещающий продажу алкогольной продукции в торговых точках площадью до 20 квадратных метров.

далее →

17 сентября / Комментарии
«Обувь России» начнет продавать мужскую одежду

«Обувь России» начнет продавать мужскую одежду

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, продолжает расширять ассортимент одежды среднего слоя. В коллекции «Осень-зима 2019/20» будут впервые представлены базовые модели мужских джемперов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!