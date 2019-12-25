В приложении Суперчек теперь можно оплатить товары мимо кассы

В приложении Суперчек теперь можно оплатить товары и таким образом избежать очередей в кассу. Для этого покупателю нужно в магазине отсканировать штрихкоды товаров через приложение и там же оплатить покупку.

В июле Суперчек запустили в режиме бета-теста, потом подключили функцию сканирования товара. Теперь в приложении появилась оплата с помощью банковской карты, включая Apple Pay.

Сервис Scan2Go избавляет покупателей от очередей в магазинах, а ритейлерам даёт возможность повысить пропускную способность торговых точек. Сейчас функция работает в сетях «ВкусВилл» и «Улыбка Радуги». Актуальные адреса магазинов можно посмотреть в приложении.