В приложении ВКонтакте появились товары и услуги

ВКонтакте запустила VK Apps — платформу, которая позволяет использовать дополнительные сервисы внутри мобильного приложения социальной сети. Теперь пользователи социальной сети могут вызвать такси, заказать еду или рассчитать стоимость ОСАГО без перехода на сторонние ресурсы.

Любой разработчик сможет бесплатно создать свой сервис на платформе VK Apps — пользователи найдут его в новом пункте «Сервисы» в меню мобильного приложения или по прямой ссылке, которую можно разместить на других ресурсах.

С VK Apps процесс покупки и другие действия становятся максимально быстрыми и удобными. В отличие от сторонних сайтов и приложений, пользователю не нужно указывать номер телефона или почту — эта информация уже есть в личном профиле, достаточно только разрешить к ней доступ. При этом имя и фамилия, которые указаны публично, будут добавлены автоматически. Не потребуется вводить и данные банковской карты — можно моментально оплатить заказ с помощью VK Pay.

Ирина Денежкина, руководитель направления технических интеграций ВКонтакте: