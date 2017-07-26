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В приложении Яндекс.Карты появились цены

Пользователям Яндекс.Карт для Android теперь будет проще выбрать салон красоты, кафе или другое место. Приложение стало показывать цены или условия работы организаций прямо на карте.

Приложение отображает на карте данные, которые помогают сравнить организации и сделать выбор. Например, для ресторанов это средний чек, для гостиниц — количество звёзд и цена за ночь, а для супермаркетов — часы работы. Человек может быстро просмотреть карту с найденными местами и решить, куда лучше отправиться. Если нужны детали, например телефон или отзывы, можно перейти в карточку организации. Кроме того, Яндекс. Карты отмечают серым цветом места, которые ещё не открылись или уже закончили работу.

Цены на товары и услуги Яндекс получает от самих организаций или собирает на их сайтах. Добавить свои цены в мобильные Яндекс. Карты может любая компания — с помощью сервиса Яндекс. Справочник. Он позволяет также обновлять данные по мере необходимости.

Автор: Анна
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