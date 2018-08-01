+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В «Пятерочке» появились «Детские уголки»

Торговая сеть «Пятерочка» запустила проект «Детские уголки». Новая концепция оформления и выкладки детских товаров уже реализована более чем в 2 000 универсамов по всей России. Активное участие в проекте принимают поставщики — партнеры сети, которые готовы заниматься оформлением «уголков» наравне с «Пятерочкой». Совместно с ними к началу высокого сезона (ноябрь) планируется представить детские уголки примерно в 4 500 торговых точек.

Новый подход к оформлению детской категории упрощает навигацию в магазине и позволяет сэкономить время на покупках. В одной зоне представлено все необходимое для будущих родителей и семей с детьми до 5 лет: сухие смеси, детское питание, соки, средства по уходу за ребенком, подгузники, влажные салфетки, детские порошки и многое другое. В непосредственной близости к «Детским уголкам» расположены товары, которые также могут потенциально заинтересовать родителей: молочные товары, сухие завтраки и т.п.

«Забота о детях — не только самая большая радость в нашей жизни, но и очень ответственная задача. Чтобы сделать поход в магазин максимально комфортным и быстрым для родителей, мы выделили в наших магазинах „Детские уголки“. А чтобы их покупки стали еще выгоднее, запустили проект „Детский клуб“, присоединиться к которому можно с помощью нашего мобильного приложения. Это дает возможность получать особые предложения и скидки на товары для детей», — подчеркнула директор по маркетингу «Пятерочки» Александра Калюкина.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

1 августа / Комментарии
«М.Видео» начала чинить технику Apple

«М.Видео» начала чинить технику Apple

Розничная сеть «М.Видео» первой в России открывает авторизованные сервисные центры Apple в магазинах бытовой техники и электроники.

далее →

1 августа / Комментарии
Продажи электросамокатов увеличились на 730%

Продажи электросамокатов увеличились на 730%

Связной | Евросеть считает, что причина такой популярности заключается в том, что оно гораздо проще в ипользовании, чем гироскутер, велосипед, роликовые коньки или моноколесо.

далее →

1 августа / Комментарии
«Дикси» начал продавать продукты в рассрочку

«Дикси» начал продавать продукты в рассрочку

Продовольственный ритейлер «Дикси» совместно с банком «Ренессанс-Кредит» запустил программу рассрочки на покупку товаров в магазинах сети.

далее →

27 июля / Комментарии
ФРИИ инвестирует 51,7 млн руб. в стартап из сферы fashion retail

ФРИИ инвестирует 51,7 млн руб. в стартап из сферы fashion retail

ФРИИ инвестирует 51,7 млн руб. в компанию Texel, которая разработала технологию создания параметрической модели человека. Привлеченные инвестиции компания направит на патентование и дальнейшее совершенствование технологии, а также экспансию на рынки США и стран Европы.

далее →

27 июля / Комментарии
Цена трансформации — чистая прибыль «Магнита» упала на 14%

Цена трансформации — чистая прибыль «Магнита» упала на 14%

Чистая прибыль ритейлера «Магнит» в I полугодии 2018 года год к году упала на 14%. Об этом говорится в неаудированной финансовой отчетности «Магнита» по МСФО.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!