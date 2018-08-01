В «Пятерочке» появились «Детские уголки»

Торговая сеть «Пятерочка» запустила проект «Детские уголки». Новая концепция оформления и выкладки детских товаров уже реализована более чем в 2 000 универсамов по всей России. Активное участие в проекте принимают поставщики — партнеры сети, которые готовы заниматься оформлением «уголков» наравне с «Пятерочкой». Совместно с ними к началу высокого сезона (ноябрь) планируется представить детские уголки примерно в 4 500 торговых точек.

Новый подход к оформлению детской категории упрощает навигацию в магазине и позволяет сэкономить время на покупках. В одной зоне представлено все необходимое для будущих родителей и семей с детьми до 5 лет: сухие смеси, детское питание, соки, средства по уходу за ребенком, подгузники, влажные салфетки, детские порошки и многое другое. В непосредственной близости к «Детским уголкам» расположены товары, которые также могут потенциально заинтересовать родителей: молочные товары, сухие завтраки и т.п.