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В «Пятерочках» появились терминалы по обмену монет

Торговая сеть «Пятёрочка» и «Монетная компания» запустили пилотный проект по сбору монет. В 10 магазинах сети в Москве и Краснодаре можно сдать накопленную мелочь и взамен получить на эту сумму сертификат на покупки в «Пятёрочке».

Обменять накопленные монеты на сертификат может любой гость «Пятёрочки». Для этого нужно воспользоваться специальным терминалом, расположенным во входной группе магазинов, участвующих в проекте. Терминал автоматически пересчитает монеты и напечатает сертификат с QR-кодом, эквивалентный сумме предоставленных монет. Использовать его можно в любом магазине торговой сети, просто предъявив его на кассе при оплате покупки.

Минимальная сумма, которую можно сдать в обмен на сертификат, — 1 рубль, а максимальная — 14 500 рублей. При сумме внесения, не кратной рублю (с копейками), округление осуществляется до рубля в меньшую сторону. Сертификат действует в течение 12 месяцев с момента получения и использовать его можно только один раз. Полученным сертификатом гость сможет погасить до 100% от суммы покупки.

«По данным ЦБ РФ, всего на сегодняшний день начеканено 116,9 млрд руб. в монете, а это порядка 69,9 млрд штук монет. Многие гости предпочитают безналичные способы оплаты и всё реже используют банкноты, а монеты и вовсе, как правило, остаются в кошельках. В связи с этим мы решили помочь поменять скопившуюся мелочь и потратить эти средства в удобной для себя форме на нужные товары»

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Сертификат можно использовать для оплаты всех товаров за исключением алкогольной и табачной продукции. При использовании сертификата на кассе «Выручай-карту» сканировать не нужно, иначе сертификат не сможет быть использован. Цены на товары, участвующие в промоакциях по «Выручай-карте», не будут действовать.

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Автор: Elvira
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