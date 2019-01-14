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В «Пятерочках» появятся отделения «Почта Банка»

«Почта Банк» договорился с «Пятерочкой» об открытии своих отделений в сети магазинов. В рамках пилотного проекта банк планирует открыть более 50 подобных офисов, сообщает РБК. По мнению представителей банка это поможет привлечь более полумиллиона новых клиентов. Первые три филиала уже заработали в начале этого года в Санкт-Петебурге и Калуге.

Тестирование нового формата продлится около полугода, после этого будет принято решение о масштабировании проекта. В «Почта Банке» рассказали изданию, что на первом этапе будут открывать офисы в городах с населением более 10 тыс. человек и находящихся «в существенной удаленности от ближайшего почтового отделения, где есть банковская точка». В банке уточнили, что филиалы, кроме Санкт-Петербурга и Калуги, планируют открыть в Оренбурге, Пензе, Самаре и Челябинске.

Председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко отметил, что создание банковской сети на базе магазинов — в рамках рыночного тренда. «Банки готовы кооперироваться с другим бизнесом, выходить из офисов, идти туда, где клиент».

Магазины «Пятерочки» более проходимы по сравнению с отделениями «Почты России», считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По его мнению, кредитная организация «решила встать на трафик, чтобы преобразовать его в лояльных банковских клиентов». Эксперт также отметил, что у банка и сети магазинов общая аудитория, оба бренда ориентированы «на массовый и нижний массовый сегмент».

Автор: Анна
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