В "Пятерочке" появились первые постаматы TelePort

В петербургских универсамах торговой сети «Пятерочка» установлены первые постаматы TelePort. С помощью постаматов клиенты интернет-магазинов смогут получать посылки в торговых точках, совмещая офлайн- и онлайн-шопинг.

Компания TelePort, заключив сотрудничество с сетью «Пятерочка», значительно расширяет географию своего присутствия в Санкт-Петербурге. Уже работают 15 постаматов, в планах TelePort — установить оборудование во всех районах северной столицы, далее — в Москве, а затем и в других регионах страны.

«Пятерочка» тоже получает выгоду — партнерство с TelePort позволит сделать увеличить частоту посещения ее универсамов покупателями. Стоит отметить: торговая сеть имеет во всей России около 9000 магазинов.

Оформленные через интернет заказы потребители теперь могут забрать в непосредственной близости от дома в постаматах TelePort. На дисплее терминала получатель должен ввести специальный код, присланный ему в виде SMS-сообщения.