В «Пятёрочке» появятся аптечные пункты выдачи заказов

X5 Retail Group объявляет о подписании соглашения о сотрудничестве между Х5 ОМНИ, развивающей технологическую платформу почтовых сервисов Х5, и компаниями «Медэкспорт — Северная Звезда» и «Здравсервис», являющимися участниками аптечного партнерства IRIS (Integrated Retail Investment Strategies).

Стороны договорились об открытии до конца 2025 года 950 аптечных пунктов выдачи заказов (АПВЗ) в магазинах «Пятёрочка». «Медэкспорт — Северная Звезда» и «Здравсервис» на условиях долгосрочной аренды откроют аптеки, в которых будут выдаваться интернет-заказы. Их доставка в АПВЗ будет осуществляться за счет развитой логистической инфраструктуры X5 через собственные сортировочные центры компании.

Олег Милютин, генеральный директор «Медэкспорт — Северная Звезда»: «Партнерство между региональными аптечными сетями и Х5 Retail Group — оптимальный путь для создания наилучшего ценностного предложения для наших покупателей. Открытие аптечных пунктов выдачи заказов в „Пятёрочках“ отвечает основным вызовам времени: во-первых, с точки зрения удобства расположения аптек и магазинов в одном месте, во-вторых, предложения оптимальной стоимости, а также востребованного ассортимента в каждой конкретной локации за счет компетенций региональных игроков, и дополнения этого предложения доступом к „бесконечной полке“ электронной коммерции».

Дмитрий Сокол, председатель совета директоров «Здравсервис»: «Основой для создания нового ценностного предложения являются партнерские арендные отношения, которые были предложены Х5 Retail Group. В рамках проекта мы планируем провести релокацию значительного количества собственных существующих аптек в соседние „Пятёрочки“. Кроме того, мы договорились, что аналогичные партнерские условия будут распространяться на всех участников IRIS».

Игорь Плетнев, директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group: «Стратегия Х5 не предусматривает открытия собственных аптек. При этом наличие данного сервиса в магазинах является важным дополнительным удобством для наших гостей. Соглашение с участниками аптечного партнерства IRIS позволяет существенно увеличить количество аптек в наших магазинах и одновременно создает дополнительные возможности для развития технологической платформы почтовых сервисов Х5».

X5 ОМНИ стремится максимально использовать потенциал сети магазинов и свои логистические возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в России. На данный момент 2 400 магазинов Х5 уже оборудованы точками выдачи, через которые ежедневно выдается более 7 тысяч посылок. Одной из важнейших задач является предоставление развитой логистической инфраструктуры Х5 для доставки посылок от небольших региональных производителей и интернет-магазинов. Локальные предприниматели смогут отправить покупку своему клиенту в ближайший к нему магазин торговых сетей Х5. К концу 2020 года почтовые услуги будут представлены в подавляющем большинстве магазинов Х5.