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В «Пятёрочке» появятся говорящие кассы

X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России, объявляет о том, что торговая сеть «Пятёрочка» приступила к тестированию «Выручай-касс» — новых устройств для самостоятельной оплаты товаров. Такие кассы предусматривают голосовое сопровождение покупки, которое поможет пенсионерам быстрее понять принцип работы нового оборудования и получить удовольствие от инновационной покупки. Для иностранных покупателей в интерфейсе кассы есть также английский и китайский языки. Интерфейс «Выручай-кассы» разработан с учетом покупательского опыта и в стилистике торговой сети, что делает общение пользователей с этим устройством простым и комфортным.

Первые аппараты для самостоятельной оплаты покупок уже установлены в двух магазинах в Москве. До конца 2018 года в 10 универсамах «Пятёрочка» в Москве планируется создание специальных зон для самостоятельной оплаты товаров, в каждой из которых установят до 6 таких аппаратов. Помогать покупателям оплатить покупки на «Выручай-кассах» будет сотрудник магазина. Он будет проверять документы при покупке алкоголя и сигарет.

Установка «Выручай-касс» в магазинах может помочь увеличить количество постоянно работающих касс в магазинах, сократить очереди, особенно в часы-пик, и организовать более активную работу сотрудников в торговых залах. По предварительным прогнозам после тестирования с помощью касс самообслуживания будут оплачивать порядка 50% покупок. «Выручай-касса» принимает к оплате наличные деньги, банковские карты всех платежных систем, баллы различных программ лояльности и купоны. Касса также позволяет накапливать и тратить бонусные баллы программы лояльности «Выручай карта».

Тестирование проекта завершится в декабре 2018 года, к этому моменту порядка 50 касс самообслуживания появятся в 10 магазинах «Пятёрочка» в Москве. В рамках пилота эксперты X5 оценят работоспособность и отказоустойчивость систем, определят самые эффективные механики информирования о маркетинговых акциях, окончательно настроят голосовой интерфейс и определят, какие способы оплаты будут наиболее востребованными среди пользователей «Выручай-касс».

Автор: Анна
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