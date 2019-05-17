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В «Пятерочке» стартовал проект по продаже сим-карт

В магазинах торговой сети «Пятерочка» стартовал проект по продаже сим-карт. В предложении участвуют Теле2, а также виртуальные операторы «СберМобайл», Lycamobile и «Ростелеком». На начальном этапе проект реализуется в магазинах, расположенных на территории Москвы и ближайшего Подмосковья.



Как сообщили в компании, SIM-карты можно приобрести на кассе магазинов «Пятерочка» без регистрации. Для упрощения процедуры регистрации активация возможна с использованием мобильного приложения ID.Abonent. Для работы с новым договором на абонентское обслуживание покупателю карты необходимо отсканировать штри-код на комплексе с SIM, а также загрузить собственное фото и скан паспорта в приложение.

При регистрации в приложении активируется предустановленный промо-тариф стоимостью от 220 до 400 рублей в месяц. По данным «Коммерсанта», проект будет быстро масштабирован: в лету 2019 года «Пятерочка» планирует открыть продажу SIM-карт мобильных операторов более чем в 2500 розничных магазинах. По результатам тестирования нового проекта в X5 Retail могут принять решение о дальнейшем расширении географии предоставляемой услуги.

Автор: Анна
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