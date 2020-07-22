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В рамках раунда инвестиций серии C Insider привлек 32 млн долларов на развитие AI-технологий

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Сегодня компания Insider объявила о закрытии раунда финансирования серии C в размере 32 млн долларов, в результате чего общий объем инвестиций на сегодняшний день составляет 47 млн долларов. Раунд проходил под руководством Riverwood Capital, к нему присоединились Sequoia India, Wamda Capital и Endeavour Catalyst.

Дополнительный капитал будет использован для дальнейшего расширения возможностей платформы, привлечения высококлассных инженеров в R&D команду Insider, а также для инвестиций в глобальные продажи и маркетинг.

Большинство специалистов в сфере цифрового маркетинга сталкиваются с одной и той же проблемой: слишком много инструментов утверждают, что они являются хабом, предоставляющим единый доступ ко всем каналам. Вместо этого данные о клиентах находятся в хранилищах, а каналы продаж остаются в недостаточной степени развитыми или вовсе недоступными, поэтому конечный продукт является точечным решением, а не настоящим «хабом». Это создает разрозненный пользовательский опыт и мешает окупаемости инвестиций в маркетинг.

Платформа Insider на базе AI позволяет маркетологам связывать покупательские данные между разными каналами и системами, предсказывать поведение пользователей, а также управлять и предоставлять им персонализированный опыт. Платформа Insider уникальна тем, что предлагает широкую линейку продуктов на рынке, одновременно связывая все оффлайн и онлайн данные через единую платформу и различные каналы взаимодействия. Более 15 алгоритмов позволяют маркетологам делать точные прогнозы, например, какие пользовательские сегменты имеют наибольшую вероятностью к конверсии, покупке и оттоку, позволяя создавать наиболее оптимизированный опыт.

Интеграция платформы происходит занимает минуты, а не месяцы, и в большинстве случаев без привлечения IT-специалистов со стороны клиента. Insider обеспечивает маркетологам широкий спектр возможностей по управлению показателями роста на протяжении всей воронки продаж: от привлечения клиентов до активации, удержания и получения дохода, влияя на такие ключевые показатели как LTV, CAC, CR, AOV и другие.

Компании Insider доверяют более 800 мировых брендов, включая UNIQLO, Singapore Airlines, Marks & Spencer, Estée Lauder, Virgin, Samsung, Carrefour, Dominos, Toyota, Newsweek, Avon, AVIS, Allianz, BBVA, IKEA и CNN. Благодаря локальным командам в 24 странах, компания Insider обеспечивает полную стратегическую и техническую поддержку своих клиентов.

В период начала глобальной пандемии стал заметен стремительный рост спроса, особенно в сферах электронной коммерции и медиа. Стратегические команды Insider по всему миру помогали своим клиентам в режиме реального времени реагировать на «новое цифровое поведение» покупателей, превращая растущий трафик в конверсии. В новых пост-COVID реалиях брендам необходимо как можно быстрее двигаться в сторону цифровой трансформации. Поскольку онлайн-потребление растет, и покупатели начинают возвращаться к ранее отложенным покупкам, Insider ожидает, что темпы роста компании еще ускорятся.

Совсем недавно Insider был отмечен в Gartner Magic Quadrant для мультиканальных маркетинговых хабов 2020. И уже 14 кварталов подряд является платформой № 1 рейтинга G2Crowd в категории Mobile Marketing Software. По рейтингу Crunchbase CEO Insider Hande Cilingir (Ханде Чилингир) входит в топ женщин-глав компаний за пределами США.

На российском рынке Insider оперирует с 2014 года и сотрудничает с такими компаниями, как ROYAL CANIN, Спортмастер, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, PUMA, Снежная Королева, IKEA и другие.

Компании и сервисы: Uniqlo, Спортмастер, Domino’s Pizza, Marks & Spencer, Снежная королева, Puma, IKEA, ILE DE BEAUTE
Автор: Анна
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