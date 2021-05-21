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В районном центре «Место встречи Ангара» открывается «Декатлон» в новом формате

В субботу 22 мая компания «Декатлон» открывает первый pop-up киоск в районном центре «Место встречи Ангара» в Нагорном районе Москвы. Pop-up формат представляет собой небольшой магазин c функциями click&collect, который будет работать в течение пяти месяцев.

Задача такого киоска — повысить узнаваемость бренда «Декатлон» и увеличить долю рынка в зоне доступности основного магазина в округе, а также стать новым спортивным местом встречи на районе. Кроме того, размещение pop-up киоска в районном центре позволит компании «Декатлон» детально изучить потребности разных целевых групп своих покупателей: семей с детьми, молодежи и взрослых.

В планах «Декатлон|Ангара» — запуск проката спортивного оборудования и организация совместно с партнерами компании спортивных мероприятий для соседей на крыше районного центра.

Здесь можно будет приобрести сезонные товары (самокаты, мячи, ракетки для бадминтона и пр.), инновационные товары и новинки компании для бега, йоги, фитнеса, плавания, футбола, а также заказать товары онлайн для любого из 70 видов спорта, представленных на сайте, с возможностью доставки на следующий день или получить экспресс-доставку из ближайшего гипермаркета «Декатлон» за 3 часа.

Сотрудничество «Декатлон» и ADG group в формате запуска pop-up киоска обусловлено и общими ценностями и идеологией: обе компании заботятся о потребностях посетителей, прислушиваются к их пожеланиям, выступают за активный образ жизни и за доступность необходимых товаров и услуг рядом с домом.

«Мы ценим, что такие компании как „Декатлон“ поддерживают стратегию по созданию форматов, соответствующих месту и аудитории. ADG group предоставляет брендам большие возможности, и речь здесь идет не про квадратные метры, а про стратегию коммуникаций по разным каналам обоих брендов, дополненную программой активностей, которые так любят наши соседи».

Анна Папаскири, директор проектов ADG group

«Для нас pop-up киоск является совершенно новым омниканальным форматом, и мы с нетерпением ждем результатов такого эксперимента. Мы рады, что партнёрство с компанией ADG group дает нам новые возможности для реализации активностей и работы с разными сегментами аудитории в одном месте. Для нас очень важно, что вместе мы разделяем общую идеологию и стремимся создавать наилучший покупательский опыт. Уверены, тестовый запуск нашего нового формата — начало долгого и продуктивного сотрудничества», — подчеркнула директор департамента развития компании «Декатлон» Юлия Горощеня.

«Декатлон», как и все бизнес-партнеры ADG group, получает всестороннюю поддержку со стороны компании: с помощью приложения «Место встречи» посетители смогут узнать об актуальных акциях, а в социальных сетях и на сайте бренда «Место встречи» будут публиковаться новости о новинках и специальных условиях для посетителей pop-up киоска «Декатлон». Также бренд будет присутствовать в indoor и outdoor коммуникациях ADG group.

В дополнение к этому с помощью приложения «Место встречи» и на сайте декатлона alldosport.ru можно будет ознакомиться с расписанием и записаться на различные спортивные активности на крыше районного центра, которые будут проводиться бесплатно. Среди запланированных тренировок уже есть йога и хайкинг, а еще каждый посетитель сможет стать членом бегового клуба.

Автор: Анна
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