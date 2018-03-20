В России 54% мобильных продаж совершаются в приложениях

Компания Criteo S.A. опубликовала отчет по глобальному исследованию рынка коммерции в 4 квартале 2017 года. Эксперты проанализировали привычки и предпочтения пользователей разных устройств во время шоппинга и сделали вывод: доверие покупателей к мобильным приложениям растет, а кросс-девайс покупки все чаще начинаются с мобильных устройств.

Главные выводы из исследования:

Возможности приложений

Оптимизация приложений в дополнение к мобильной версии сайта позволяет ритейлерам привлечь больше мобильных пользователей.

В России в приложениях совершается 54% всех мобильных продаж,, имеющих как мобильный сайт, так и приложение.

Глобально рекламодатели отметили, что количество сделок в приложениях увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Всего доля in-app транзакций составила 46% в 4 квартале 2017 года.

В Северной Америке на долю ритейлеров, у которых есть свое приложение, приходится 67% всех покупок в сфере мобильной электронной коммерции. 66% всех мобильных транзакций совершаются в приложениях тех ритейлеров, у которых есть приложение и мобильная версия сайта.

Конверсия в шоппинг-приложениях в 4 квартале 2017 составила 21% ― это почти в 4 раза выше, чем в мобильных версиях сайтов (6%).

Рост сегмента мобайл

Мобайл в России не сбавляет оборотов: поведение пользователей продолжает меняться, они предпочитают покупать на ходу, и поэтому ищут наиболее удобные каналы на каждом устройстве.

20% всех продаж через ПК в России совершаются после клика с мобильного устройства.

Наибольшая доля мобильных покупок наблюдается в категориях игрушки и гаджеты (42%), здоровье и красота (38%) и дом и сад (29%).

Объединение данных

Объединение кросс-девайс данных может помочь тем ритейлерам, чьи мобильные продажи недостаточны.

Российские покупатели, идентифицированные на нескольких устройствах, тратят в среднем на 30% больше на каждый заказ.

Ритейлеры, которые хотят дотянуться до работающих покупателей, не должны игнорировать господство ПК в рабочие часы: особенно между 9:00 и 12:00 в будни. Также важно оптимизировать таргетинг на мобильных и планшетах, обратив особое внимание на эти каналы вечером и на выходных.

Глобально разносторонний анализ покупательских привычек позволяет увеличить средний чек у авторизованных пользователей в среднем на 17%. Этот тренд особенно заметен в сегментах мода и люкс, красота и здоровье и хай-тек.

Помимо объединения кросс-девайс данных о пользователях рекламодатели также готовы сотрудничать между собой: совместное исследование Criteo и Forbes, проведенное в конце 2017 года показало, что 70% ритейлеров готовы объединяться и обмениваться между собой данными о клиентах. Часть из них уже делают это в рамках Criteo Marketing Ecosystem ― программы информационного сотрудничества и партнерства для ритейлеров и брендов, которая позволяет участникам более эффективно привлекать покупателей. Эта система становится альтернативой закрытым экосистемам Google, Facebook и Amazon.

Дорогу омниканальности

Омниканальная стратегия приносит позитивные результаты, так как позволяет образовывать клиентов на их извилистом покупательском пути.

Несмотря на то, что глобально омниканальные покупатели составляют всего 7% от всех клиентов, они представляют высокую пожизненную ценность для брендов и ритейлеров, обеспечивая 27% продаж.

«Чтобы достичь максимальных результатов, ритейлеры и бренды должны учитывать тенденции рынка. Сейчас одним из главных трендов является сегмент мобайл ― и результаты нашего исследования это подтверждают. ― комментирует Эмин Алиев, управляющий директор Criteo в России. ― Люди все активнее используют смартфоны для шоппинга и тем самым создают новые модели омниканального поведения: они знакомятся с ассортиментом с телефонов и скачивают приложения для шоппинга. Кстати, омниканальные покупатели имеют более высокую пожизненную ценность для компании ― и об этом ни в коем случае нельзя забывать».

Методология исследования

В ходе глобального исследования рынка коммерции была проанализирована история поиска и покупок, которую предоставили более 5000 ритейлеров из 80 стран в течение 4 квартала 2017 года.