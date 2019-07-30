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Аналитика RSS

В России число покупок со смартфонов увеличилось на 79%

Criteo, рекламная платформа для открытого интернета, представила аналитику по покупкам с мобильных устройств и эффективности нативных приложений.

Согласно Глобальному коммерческому отчету Criteo (Global Commerce Review Q2, 2018), в настоящее время почти 50% онлайн-продаж в Европе совершаются с помощью мобильных устройств. В России в 2018 год доля транзакций через смартфоны и планшеты составила 30% (против 21% в 2017 году), а число покупок со смартфонов увеличилось на 79%. Также исследования Criteo показали, что в нативных приложениях ритейлеров пользователи проводят в шесть раз больше времени и покупают там в шесть раз чаще, чем на мобильных версиях сайтов.

Мобильная коммерция в первую очередь связана с удобством, предложить которое покупателю оптимально при помощи нативных приложений. Преимущества приложений:

  • Расширенные возможности покупательского опыта (shopping experience), благодаря быстрому доступу к камере, местоположению и другим функциям телефона. Например, пользователь может сфотографировать понравившийся товар, воспользоваться поиском по картинкам в приложении и моментально приобрести его, или узнать о специальных предложениях на основе локации.
  • Больший процент постоянных лояльных покупателей. В интернет-магазине чаще всего совершают покупки новые и случайные покупатели, в то время как пользователи нативных приложений — это, как правило, постоянные клиенты, которые специально их установили. Вот почему у встроенных приложений показатель ROI часто выше, чем у мобильных сайтов.
  • Более персонализированный покупательский опыт. Согласно исследованию, Criteo Zen Z 2018, 62% покупателей поколения Z хотят получать более персонализированные предложения: им нравится видеть рекламу товаров, которыми они уже интересовались, если при этом они предлагаются им со скидками или на них есть специальное предложение. Приложения оптимально справляются с этой задачей, выдавая релевантные для пользователя товары или купоны.

«Привлечение новых клиентов — самая трудная и затратная часть работы маркетологов, именно поэтому так важно сохранить и превратить их в постоянных клиентов, — отметила Ксения Склярова, Управляющий директор Criteo в России. — В этом случае ритейлеры, которые имеют и продвигают собственное мобильное приложение, идут на шаг впереди конкурентов».

Автор: Анна
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