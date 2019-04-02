+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

В России доля интернет-покупок через мобильные приложения достигла 60%

Доля интернет-покупок с помощью мобильных приложений составляет в России около 60%, тогда как в Китае — порядка 80%, сообщил в пятницу директор по связям с госорганами интернет-площадки Alibaba Сергей Лебедев, выступая на Красноярском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

«В России растет доля покупок с мобильных телефонов. В Китае — это 80%, то есть практически все происходит в мобильном телефоне. В России, как мы отмечаем, это 60%. Кроме того, все больше людей стали доверять онлайн-оплате и предоплате», — сказал он.

Тем не менее, по его словам, рынок электронной коммерции в России пока не сопоставим с китайским. «Российский рынок e-commerce пока только зарождается и его невозможно сравнивать с китайским. Если мы говорим про китайский рынок, то это $1,3 трлн, российский рынок — чуть больше триллиона рублей», — заметил он, подчеркнув, что в Китае большинство пользователей доверяют новостям и информации, распространенной в интернете, тогда как в России по-прежнему сохраняется основное доверие потребителей к телевизионной рекламе.

Фото: Светлана Володина

Лебедев также отметил, что проникновение электронной коммерции в традиционный ретейл составляет в России порядка 4%, тогда как в Китае — 17%, а в Южной Корее — более 25%.

Участники отрасли и эксперты отмечают, что в среднем рынок электронной коммерции в РФ прирастает ежегодно на 20%. «За последние несколько лет мы видим среднегодовой темп роста в районе 20-25%», — отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ранее сообщалось, что объем рынка в России по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 1,4 трлн рублей.

По мнению директора по связям с государственными органами компании «Яндекс.Маркет» Артема Глущенко, драйверами развития рынка может стать принятие ряда инициатив, в том числе, регулирующих продажу лекарств в интернете.

«Я бы хотел, чтобы наши законодательные инициативы шли в ногу со временем, а не догоняли его Инициативы в части закона о защите прав потребителей, закона о дистанционной продаже алкоголя, лекарств будут гигантскими драйверами в развитии электронной коммерции», — считает он.

Соколов, в свою очередь, отметил разный уровень налоговых нагрузок, которые применяются в отношении российских компаний и крупных зарубежных интернет-магазинов.

Он напомнил, что в случае покупки товара у российской компании, она должна платить ввозной НДС, пошлины на отдельные виды товаров, должна обеспечивать сервисное и гарантийное обслуживание, иметь официального импортера, маркировать товары, сертифицировать их, «блюсти законодательство» в сфере защиты прав потребителей. В то же время трансграничная модель торговли, набравшая серьезную популярность, не требует никаких издержек, в случае, если заказанные товары не превышают €500 по своей стоимости. «С точки зрения бизнеса, это самая эффективная модель, потому что маржинальность этого бизнеса может быть на 30% выше, чем в обычной локальной рознице», — отметил Соколов.

«С глобальными перекосами нужно что-то делать, потому что в противном случае, мы увидим здесь не российские компании, а это будут компании с офисами в других странах мира, но в то же время полностью владеющие нашим рынком», — добавил он.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 марта / Комментарии
Средний чек покупок продуктов онлайн в три раза превышает чек в гипермаркетах

Средний чек покупок продуктов онлайн в три раза превышает чек в гипермаркетах

Средний чек при покупках продуктов онлайн в три раза превышает средний чек при покупке в гипермаркете, к такому выводу пришли в компании iGooods, одном из крупнейших в России сервисов по доставке продуктов.

далее →

25 марта / Комментарии
Средний чек на доставку еды сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах

Средний чек на доставку еды сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах

Россияне в 2018 г. стали чаще пользоваться сервисами доставки еды. В ноябре 2018 г. опрошенные потребители заказывали еду онлайн в среднем на 1250 руб., а в местах общественного питания — на 1240 руб.

далее →

21 марта / Комментарии
Яндекс.Маркет изучил спрос на беспроводные наушники и планшеты Apple

Яндекс.Маркет изучил спрос на беспроводные наушники и планшеты Apple

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на беспроводные наушники и планшеты Apple в преддверии презентации компании 25 марта. В исследовании использовались данные о переходах пользователей Яндекс.Маркета в интернет-магазины за период с 18 марта 2018 года по 17 марта 2019 года.

далее →

20 марта / Комментарии
Объем онлайн-продаж МТС превысил 6,9 миллиарда рублей

Объем онлайн-продаж МТС превысил 6,9 миллиарда рублей

В 2018 году бизнес МТС в России продемонстрировал положительную динамику выручки во всех сегментах кроме фиксированного бизнеса. Выручка выросла на 8,4% в годовом выражении и достигла 480,3 миллиарда рублей.

далее →

14 марта / Комментарии
Всё будет по-новому: Тренды в ecommerce — 2019 на ECOM Expo’19

Всё будет по-новому: Тренды в ecommerce — 2019 на ECOM Expo’19

Стандартный набор инструментов на рынке знают все, а расти необходимо. Наступает время творить. Но от чего отталкиваться в 2019 году? Порядка 300 технологий на ECOM Expo’19 помогут вам подобрать уникальное решение для вашего интернет-магазина и взглянуть на привычные вещи по-новому. Раскрываем тренды наступающего года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!