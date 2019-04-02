В России доля интернет-покупок через мобильные приложения достигла 60%

Доля интернет-покупок с помощью мобильных приложений составляет в России около 60%, тогда как в Китае — порядка 80%, сообщил в пятницу директор по связям с госорганами интернет-площадки Alibaba Сергей Лебедев, выступая на Красноярском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

«В России растет доля покупок с мобильных телефонов. В Китае — это 80%, то есть практически все происходит в мобильном телефоне. В России, как мы отмечаем, это 60%. Кроме того, все больше людей стали доверять онлайн-оплате и предоплате», — сказал он.

Тем не менее, по его словам, рынок электронной коммерции в России пока не сопоставим с китайским. «Российский рынок e-commerce пока только зарождается и его невозможно сравнивать с китайским. Если мы говорим про китайский рынок, то это $1,3 трлн, российский рынок — чуть больше триллиона рублей», — заметил он, подчеркнув, что в Китае большинство пользователей доверяют новостям и информации, распространенной в интернете, тогда как в России по-прежнему сохраняется основное доверие потребителей к телевизионной рекламе.

Фото: Светлана Володина

Лебедев также отметил, что проникновение электронной коммерции в традиционный ретейл составляет в России порядка 4%, тогда как в Китае — 17%, а в Южной Корее — более 25%.

Участники отрасли и эксперты отмечают, что в среднем рынок электронной коммерции в РФ прирастает ежегодно на 20%. «За последние несколько лет мы видим среднегодовой темп роста в районе 20-25%», — отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ранее сообщалось, что объем рынка в России по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 1,4 трлн рублей.

По мнению директора по связям с государственными органами компании «Яндекс.Маркет» Артема Глущенко, драйверами развития рынка может стать принятие ряда инициатив, в том числе, регулирующих продажу лекарств в интернете.

«Я бы хотел, чтобы наши законодательные инициативы шли в ногу со временем, а не догоняли его Инициативы в части закона о защите прав потребителей, закона о дистанционной продаже алкоголя, лекарств будут гигантскими драйверами в развитии электронной коммерции», — считает он.

Соколов, в свою очередь, отметил разный уровень налоговых нагрузок, которые применяются в отношении российских компаний и крупных зарубежных интернет-магазинов.

Он напомнил, что в случае покупки товара у российской компании, она должна платить ввозной НДС, пошлины на отдельные виды товаров, должна обеспечивать сервисное и гарантийное обслуживание, иметь официального импортера, маркировать товары, сертифицировать их, «блюсти законодательство» в сфере защиты прав потребителей. В то же время трансграничная модель торговли, набравшая серьезную популярность, не требует никаких издержек, в случае, если заказанные товары не превышают €500 по своей стоимости. «С точки зрения бизнеса, это самая эффективная модель, потому что маржинальность этого бизнеса может быть на 30% выше, чем в обычной локальной рознице», — отметил Соколов.