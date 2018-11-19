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В России может быть введен налог на колбасу

В России может быть введен сбор на продукты переработки красного мяса (колбаса, сосиски и бекон). Однако его появление может привести к подорожанию колбасных продуктов на 30%. Инициатором соответствующего предложения выступил Экспертный совет при правительстве, сообщают «Известия».

Инициаторы предложения отмечают, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Вырученные от поднятия акциза деньги необходимо направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты, считают эксперты. Предполагается, что эта мера позволит приучить россиян к здоровому питанию и увеличить продолжительность жизни.

Минздрав уже одобрил это предложение. Так, эксперт Татьяна Зубкова подтвердила, что из-за потребления продуктов переработки красного мяса растет риск ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета 2-го типа, поэтому продажу колбасы стоит регулировать так же, как и другие канцерогены. Однако конкретные меры в ведомстве ещё не обсуждались.

Производители мясной продукции выступили против введения акциза. Фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности ее жизни, заявил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Более того, «нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик», сказал он. Эксперт подчеркнул, что только чрезмерное употребление копченостей, по мнению ВОЗ, повышает риск возникновения некоторых видов рака на 18%.

Ранее экспертный совет при правительстве также предложил установить акциз и на подслащенные газированные напитки — не менее 20% от их розничной цены.

Автор: Анна
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