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В России может начаться дистанционная продажа ряда рецептурных препаратов

Дистанционная продажа рецептурных лекарств возможна, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Елену Максимкину.

Она пообещала, что в случае качественного запуска этой процедуры, если не будет выявлено злоупотреблений и рисков, то следующим этапом станет онлайн-продажа ряда рецептурных препаратов. В этом поможет и введение с 1 января 2020 года электронных рецептов, которые позволят отслеживать лекарства.

Из плюсов дистанционной торговли лекарствами эксперты называют то, что она удобна людям, особенно тем, кому сложно прийти в аптеку. Ведь предполагается, что будет существовать и доставка лекарств. Из минусов: сложно проследить, где и как будут храниться препараты и не подменят ли их при доставке.

Пока в новой версии законопроекта запуск дистанционной продажи лекарств сдвигается на 1 января 2020 года. Если Госдума все-таки примет закон до конца года, продавать лекарства онлайн смогут аптечные и ветеринарные аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и розничную продажу лекарств, в том числе дистанционным способом. При этом у них должно быть не более одного сайта в интернете.

Сейчас официально интернет торговля лекарствами запрещена. Тем не менее, существует масса сайтов и компаний, которые оказывают такие услуги. И россияне охотно ими пользуются. В интернете можно найти лекарства намного дешевле, чем в аптеке.

Летом Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК, куда входит Rambler, Mail.ru Group и Ozon.ru) попросили спикера Госдумы Вячеслава Володина смягчить требования законопроекта о дистанционной торговле лекарствами. Они считают необходимым легализовать онлайн-торговлю рецептурными препаратами и разрешить доставку обычным курьерам, а не исключительно фармацевтам.

Автор: Анна
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