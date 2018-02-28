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Платежи RSS

В России может появится система платежей через мессенджеры

Платежи через мессенджеры могут стать доступными в России. Такая идея уже обсуждается на уровне регуляторов и экспертов, об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства России Максим Акимов.

В правительстве обратили внимание, что развитие альтернативных сервисов, связанных с использованием программ для мгновенного обмена сообщениями, происходит быстрыми темпами.

«Я думаю, что мир платежных карт таким, каким мы его знаем, „мир пластика“ уйдет в прошлое в скором времени... [Карты к 2024 году] может, и будут, но какая будет пластиковая карта? Какие к ней будут сервисы привязаны? Я верю в то, что можно будет все оплатить через смартфон, а также совершить многие юридически значимые действия», — отметил Акимов.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о создании в России системы, подобной WeChat в Китае, представитель правительства заявил, что программа «Цифровая экономика» исходит из того, что «мы должны иметь суверенную платежную систему, это абсолютно точно, здесь нет сомнений».

При этом Акимов добавил, что речь необязательно идет о разработке «своего», государственного мессенджера под платежную систему. Но государство должно регулировать такую сферу, как криптография — она должна быть отечественной:

«Мы должны регулировать способы идентификации, должны следить за финансовой состоятельностью таких систем, за их способностью отвечать на вызовы», — подчеркнул первый замглавы аппарата правительства".

Согласно планам правительства, доля компаний, использующих Национальную систему платежных карт, должна вырасти с 25% в 2018 до 90% в 2024 году.

Автор: Анна
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