В России на треть вырос спрос на комиксы
Комиксы в России набирают популярность: их выпускают десятки отечественных издательств, в кино выходит всё больше фильмов о жизни супергероев, а в некоторых университетах появились курсы, посвященные рисованию комиксов. В целом по стране спрос на печатные комиксы вырос почти на треть за год, а предложение — на 64%, отмечают эксперты Авито. Сильнее всего их популярность увеличилась в Сибири и на Урале.
Комикс-индустрия с каждым годом становится всё популярнее среди россиян. В целом по России спрос на комиксы вырос на 31,8% по сравнению с прошлым годом.
По данным Авито, наибольшее количество поклонников комиксов живет в Москве — почти половина от общего спроса. На втором месте оказался Санкт-Петербург (18,8% от общего спроса), а на третьем — Омск (3,2%).
Города с максимальной долей спроса, сентябрь 2019г.
|
Москва
|
47,7%
|
Санкт-Петербург
|
18,8%
|
Омск
|
3,2%
|
Краснодар
|
2,4%
|
Новосибирск
|
2,0%
|
Тюмень
|
1,6%
|
Екатеринбург
|
1,5%
|
Нижний Новгород
|
1,4%
|
Челябинск
|
1,2%
|
Уфа
|
1,2%
В сентябре лидером по росту спроса на комиксы стал Челябинск, где интерес к рисованным историям про супергероев увеличился в 2,5 раз за год. На втором месте оказались Тюмень и Воронеж: востребованность комиксов выросла на 154% и 147% за год соответственно. Только в 2-х из 23 крупнейших российских городов спрос на данный товар снизился: в Ижевске на 15,9% и Иркутске на 6,5%.
В целом по стране предложение выросло на 64% за год. Причем активнее продавать комиксы стали во всех 23 крупнейших российских городах. Сильнее всего этот показатель изменился в Ростове-на-Дону (рост предложения почти в 3 раза) и Тюмени (в 2,5 раза). Активнее стали за год и продавцы из Казани, Саратова и Краснодара: в каждом городе предложение увеличилось в 2 раза за год.
Средняя цена
В среднем по России комиксы стоят 940 рублей, за год стоимость незначительно снизилась — на 0,5%. Дороже всего покупка иллюстрированных историй обойдется поклонникам из Волгограда (около 7 000 рублей), а выгоднее всего их приобрести в Тольятти (340 рублей). Наиболее сильно средняя цена выросла в Воронеже — почти в 2 раза за год.
|
Город
|
Средняя цена,
2019 г.
|
Средняя цена,
2018 г.
|
Изменение предложения
за год
|
Изменение спроса за год
|
Изменение цены за год
|
Барнаул
|
459
|
404
|
29,4%
|
119,4%
|
13,4%
|
Волгоград
|
6 987
|
4 715
|
85,7%
|
16,2%
|
48,2%
|
Воронеж
|
1 032
|
551
|
81,0%
|
148,0%
|
87,2%
|
Екатеринбург
|
539
|
482
|
51,4%
|
57,9%
|
11,8%
|
Ижевск
|
501
|
702
|
75,0%
|
-15,9%
|
-28,6%
|
Иркутск
|
1 304
|
1 295
|
82,3%
|
-6,5%
|
0,7%
|
Казань
|
351
|
411
|
135,3%
|
124,6%
|
-14,5%
|
Краснодар
|
783
|
598
|
115,8%
|
82,8%
|
31,0%
|
Красноярск
|
730
|
528
|
28,4%
|
121,6%
|
38,3%
|
Москва
|
890
|
866
|
42,8%
|
21,1%
|
2,7%
|
Нижний Новгород
|
342
|
408
|
23,8%
|
30,6%
|
-16,1%
|
Новосибирск
|
497
|
567
|
37,7%
|
49,9%
|
-12,3%
|
Омск
|
421
|
353
|
88,1%
|
35,4%
|
19,3%
|
Пермь
|
450
|
824
|
72,6%
|
113,7%
|
-45,3%
|
Ростов-на-Дону
|
3 578
|
5 744
|
175,1%
|
19,6%
|
-37,7%
|
Самара
|
1 048
|
1 203
|
98,1%
|
51,1%
|
-12,9%
|
Санкт-Петербург
|
833
|
717
|
44,4%
|
15,8%
|
16,1%
|
Саратов
|
431
|
459
|
120,3%
|
83,5%
|
-6,1%
|
Тольятти
|
336
|
319
|
29,4%
|
24,1%
|
5,2%
|
Тюмень
|
570
|
1 132
|
157,4%
|
154,3%
|
-49,6%
|
Ульяновск
|
689
|
391
|
89,7%
|
147,7%
|
76,4%
|
Уфа
|
650
|
553
|
30,9%
|
81,0%
|
17,6%
|
Челябинск
|
484
|
565
|
69,9%
|
162,4%
|
-14,3%
|
вся Россия
|
942
|
947
|
64,0%
|
31,8%
|
-0,5%
На данный момент на Авито по всей России размещено более 7,5 тыс. объявлений о продаже комиксов. Самая высокая цена на них зафиксирована в Москве: продавец выставил на продажу коллекцию комиксов Marvel в твердом переплете за 130 тыс. рублей. При этом автор объявления отмечает, что готов обменять весь набор на новый iPhone 11 Pro Max.