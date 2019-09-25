В России на треть вырос спрос на комиксы

Комиксы в России набирают популярность: их выпускают десятки отечественных издательств, в кино выходит всё больше фильмов о жизни супергероев, а в некоторых университетах появились курсы, посвященные рисованию комиксов. В целом по стране спрос на печатные комиксы вырос почти на треть за год, а предложение — на 64%, отмечают эксперты Авито. Сильнее всего их популярность увеличилась в Сибири и на Урале.

Комикс-индустрия с каждым годом становится всё популярнее среди россиян. В целом по России спрос на комиксы вырос на 31,8% по сравнению с прошлым годом.

По данным Авито, наибольшее количество поклонников комиксов живет в Москве — почти половина от общего спроса. На втором месте оказался Санкт-Петербург (18,8% от общего спроса), а на третьем — Омск (3,2%).

Города с максимальной долей спроса, сентябрь 2019г.

Москва 47,7% Санкт-Петербург 18,8% Омск 3,2% Краснодар 2,4% Новосибирск 2,0% Тюмень 1,6% Екатеринбург 1,5% Нижний Новгород 1,4% Челябинск 1,2% Уфа 1,2%

В сентябре лидером по росту спроса на комиксы стал Челябинск, где интерес к рисованным историям про супергероев увеличился в 2,5 раз за год. На втором месте оказались Тюмень и Воронеж: востребованность комиксов выросла на 154% и 147% за год соответственно. Только в 2-х из 23 крупнейших российских городов спрос на данный товар снизился: в Ижевске на 15,9% и Иркутске на 6,5%.

В целом по стране предложение выросло на 64% за год. Причем активнее продавать комиксы стали во всех 23 крупнейших российских городах. Сильнее всего этот показатель изменился в Ростове-на-Дону (рост предложения почти в 3 раза) и Тюмени (в 2,5 раза). Активнее стали за год и продавцы из Казани, Саратова и Краснодара: в каждом городе предложение увеличилось в 2 раза за год.

Средняя цена

В среднем по России комиксы стоят 940 рублей, за год стоимость незначительно снизилась — на 0,5%. Дороже всего покупка иллюстрированных историй обойдется поклонникам из Волгограда (около 7 000 рублей), а выгоднее всего их приобрести в Тольятти (340 рублей). Наиболее сильно средняя цена выросла в Воронеже — почти в 2 раза за год.

Город Средняя цена, 2019 г. Средняя цена, 2018 г. Изменение предложения за год Изменение спроса за год Изменение цены за год Барнаул 459 404 29,4% 119,4% 13,4% Волгоград 6 987 4 715 85,7% 16,2% 48,2% Воронеж 1 032 551 81,0% 148,0% 87,2% Екатеринбург 539 482 51,4% 57,9% 11,8% Ижевск 501 702 75,0% -15,9% -28,6% Иркутск 1 304 1 295 82,3% -6,5% 0,7% Казань 351 411 135,3% 124,6% -14,5% Краснодар 783 598 115,8% 82,8% 31,0% Красноярск 730 528 28,4% 121,6% 38,3% Москва 890 866 42,8% 21,1% 2,7% Нижний Новгород 342 408 23,8% 30,6% -16,1% Новосибирск 497 567 37,7% 49,9% -12,3% Омск 421 353 88,1% 35,4% 19,3% Пермь 450 824 72,6% 113,7% -45,3% Ростов-на-Дону 3 578 5 744 175,1% 19,6% -37,7% Самара 1 048 1 203 98,1% 51,1% -12,9% Санкт-Петербург 833 717 44,4% 15,8% 16,1% Саратов 431 459 120,3% 83,5% -6,1% Тольятти 336 319 29,4% 24,1% 5,2% Тюмень 570 1 132 157,4% 154,3% -49,6% Ульяновск 689 391 89,7% 147,7% 76,4% Уфа 650 553 30,9% 81,0% 17,6% Челябинск 484 565 69,9% 162,4% -14,3% вся Россия 942 947 64,0% 31,8% -0,5%

На данный момент на Авито по всей России размещено более 7,5 тыс. объявлений о продаже комиксов. Самая высокая цена на них зафиксирована в Москве: продавец выставил на продажу коллекцию комиксов Marvel в твердом переплете за 130 тыс. рублей. При этом автор объявления отмечает, что готов обменять весь набор на новый iPhone 11 Pro Max.