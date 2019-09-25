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В России на треть вырос спрос на комиксы

Комиксы в России набирают популярность: их выпускают десятки отечественных издательств, в кино выходит всё больше фильмов о жизни супергероев, а в некоторых университетах появились курсы, посвященные рисованию комиксов. В целом по стране спрос на печатные комиксы вырос почти на треть за год, а предложение — на 64%, отмечают эксперты Авито. Сильнее всего их популярность увеличилась в Сибири и на Урале.

Комикс-индустрия с каждым годом становится всё популярнее среди россиян. В целом по России спрос на комиксы вырос на 31,8% по сравнению с прошлым годом.

По данным Авито, наибольшее количество поклонников комиксов живет в Москве — почти половина от общего спроса. На втором месте оказался Санкт-Петербург (18,8% от общего спроса), а на третьем — Омск (3,2%).

Города с максимальной долей спроса, сентябрь 2019г.

Москва

47,7%

Санкт-Петербург

18,8%

Омск

3,2%

Краснодар

2,4%

Новосибирск

2,0%

Тюмень

1,6%

Екатеринбург

1,5%

Нижний Новгород

1,4%

Челябинск

1,2%

Уфа

1,2%

В сентябре лидером по росту спроса на комиксы стал Челябинск, где интерес к рисованным историям про супергероев увеличился в 2,5 раз за год. На втором месте оказались Тюмень и Воронеж: востребованность комиксов выросла на 154% и 147% за год соответственно. Только в 2-х из 23 крупнейших российских городов спрос на данный товар снизился: в Ижевске на 15,9% и Иркутске на 6,5%.

В целом по стране предложение выросло на 64% за год. Причем активнее продавать комиксы стали во всех 23 крупнейших российских городах. Сильнее всего этот показатель изменился в Ростове-на-Дону (рост предложения почти в 3 раза) и Тюмени (в 2,5 раза). Активнее стали за год и продавцы из Казани, Саратова и Краснодара: в каждом городе предложение увеличилось в 2 раза за год.

Средняя цена

В среднем по России комиксы стоят 940 рублей, за год стоимость незначительно снизилась — на 0,5%. Дороже всего покупка иллюстрированных историй обойдется поклонникам из Волгограда (около 7 000 рублей), а выгоднее всего их приобрести в Тольятти (340 рублей). Наиболее сильно средняя цена выросла в Воронеже — почти в 2 раза за год.

Город

Средняя цена,

2019 г.

Средняя цена,

2018 г.

Изменение предложения

за год

Изменение спроса за год

Изменение цены за год

Барнаул

459

404

29,4%

119,4%

13,4%

Волгоград

6 987

4 715

85,7%

16,2%

48,2%

Воронеж

1 032

551

81,0%

148,0%

87,2%

Екатеринбург

539

482

51,4%

57,9%

11,8%

Ижевск

501

702

75,0%

-15,9%

-28,6%

Иркутск

1 304

1 295

82,3%

-6,5%

0,7%

Казань

351

411

135,3%

124,6%

-14,5%

Краснодар

783

598

115,8%

82,8%

31,0%

Красноярск

730

528

28,4%

121,6%

38,3%

Москва

890

866

42,8%

21,1%

2,7%

Нижний Новгород

342

408

23,8%

30,6%

-16,1%

Новосибирск

497

567

37,7%

49,9%

-12,3%

Омск

421

353

88,1%

35,4%

19,3%

Пермь

450

824

72,6%

113,7%

-45,3%

Ростов-на-Дону

3 578

5 744

175,1%

19,6%

-37,7%

Самара

1 048

1 203

98,1%

51,1%

-12,9%

Санкт-Петербург

833

717

44,4%

15,8%

16,1%

Саратов

431

459

120,3%

83,5%

-6,1%

Тольятти

336

319

29,4%

24,1%

5,2%

Тюмень

570

1 132

157,4%

154,3%

-49,6%

Ульяновск

689

391

89,7%

147,7%

76,4%

Уфа

650

553

30,9%

81,0%

17,6%

Челябинск

484

565

69,9%

162,4%

-14,3%

вся Россия

942

947

64,0%

31,8%

-0,5%

На данный момент на Авито по всей России размещено более 7,5 тыс. объявлений о продаже комиксов. Самая высокая цена на них зафиксирована в Москве: продавец выставил на продажу коллекцию комиксов Marvel в твердом переплете за 130 тыс. рублей. При этом автор объявления отмечает, что готов обменять весь набор на новый iPhone 11 Pro Max.

Автор: Анна
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