В России начал работать Facebook Marketplace

Facebook запустила в России платформу Marketplace, на которой пользователи могут продавать и покупать друг у друга различные товары. Пользователи могут задать местонахождение продавца, радиус поиска, категорию и состояние товара, а также ценовой диапазон.

Компания подчеркнула, что ради восстановления экономики продолжит инвестировать в данный формат и обнулит комиссии до июня 2022 г.

По данным компании, месячная аудитория Marketplace превышает миллиард пользователей, а магазины Facebook ежемесячно посещают более 300 млн человек.

В ближайшие годы компания планирует создать современную систему коммерции, которая способна удовлетворить все потребности продавцов и покупателей, касающиеся продвижения, работы с сообществами, обмена сообщениями, онлайн-витрин и платежей.

Facebook рекомендует при размещении товаров следовать правилам торговли, при покупке использовать наличные, наложенный платеж или переводы между физическими лицами, избегать платежных ссылок и заходить непосредственно на сайт оплаты. «Помните, что личные чеки или данные банковских переводов могут быть поддельными», — напоминает Facebook.

Кроме того, Facebook советует встречаться с продавцами и потенциальными покупателями в общественном месте, а если встреча проходит дома — брать с собой компаньона и рассказывать семье и знакомым о своих планах. Компания также советует соблюдать все рекомендации, связанные с предотвращением распространения коронавируса.

Платформа Marketplace запущенна в 2016 г., в рамках стратегии Facebook по превращению своих площадок в пространство для покупок. В мае 2020 г. в Facebook и Instagram появился формат Shops, который позволяет бесплатно создавать онлайн-витрины. Позже Instagram анонсировал «персональные магазины», или creator shops, где инфлюенсеры могут напрямую продавать товары.