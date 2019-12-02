В России началась обязательная маркировка духов, постельного белья и одежды

В России вступило в силу постановление правительства об обязательной маркировке духов, фотокамер и фотовспышек, шин, пневматических покрышек, постельного и кухонного белья, а также кожаной одежды.

На упаковку всех этих товаров теперь будет наноситься двухмерный код в формате Data Matrix с подробной информацией о содержимом — его наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Такая мера принимается с целью защитить россиян от покупки контрафактной, а значит некачественной, продукции. В ближайшем будущем маркировка станет обязательна для производителей всех товаров.

Эксперимент по электронной маркировке этих товаров официально проходил с 27 июня по 30 ноября, а фотоаппаратов — с 16 мая по 30 ноября 2019 года. В сентябре парфюмеры сообщили о срыве эксперимента по маркировке духов QR-кодами, хотя власти ответили, что он проходит по плану.

Закон об обязательной маркировке большинства потребительских товаров на российском рынке вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь. С 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года — готовая молочная продукция.