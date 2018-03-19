В России откроется сеть американских лапшичных Panda Express

Американская сеть ресторанов быстрого питания Panda Express, специализирующаяся на китайской кухне, выходит на российский рынок. Развивать сеть в России будет владелец «Шоколадницы» и мастер-франшизы Burger King Александр Колобов, сообщает «Коммерсантъ».

В 2018 и 2019 годах Panda Express в партнерстве с Колобовым планирует открыть по пять-семь ресторанов. На сегодняшний день уже подписаны первые договоры аренды на открытие ресторанов американской сети. Компания «Панда Экспресс Раша» была зарегистрирована в декабре 2017 года.

Известно, что российская сеть Panda Express войдет в группу «Шоколадница», которая также одноименную сеть кофеен, а также «Кофе Хауз», «Ваби Саби» и международные сети KFC, Pizza Hut и Max Brenner по франчайзингу.

Американская сеть Panda Express была основана в 1983 году в Калифорнии и сегодня управляет сетью из более чем 1900 ресторанов. По данным Forber, выручка компании в 2016 году составила 2,8 млрд долларов, это 165-й показатель среди частных компаний на американском рынке.

Выручка «Шоколадницы» в 2017 году сократилась до отметки в 15 млрд рублей. По данным агентства InfoLine это соответствует около 3,5% российского рынка общественного питания. Российский рынок ресторанов с системой самообслуживания в 2017 году вырос на 11,5%, до 480 млрд рублей. Лучше других вырос российский бизнес Burger King, увеличивший выручку на треть.