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В России открылся первый маркетплейс современного искусства

Выходцы из телекоммуникационной компании «Вымпелком» Антон Нечаев, директор по маркетингу и Илья Пятигорский, директор по продукту, совместно с агентством Marvelous запустили первый в России маркетплейс современного искусства Bizar, где представлены работы современных художников и скульпторов. 

На сервисе выставлены произведения с разной концепцией и исполнением: от медиаискусства, графики и принтов до скульптуры и живописи. Для удобства покупателей и продавцов команда разработала уникальную платежную систему, организовала экспресс-доставку по всей России с включенной страховкой, а также подумала о дополнительных услугах: багетном оформлении и консультации по подбору работ в интерьер.

«Bizar — проект, который делает искусство ближе к людям. Наша цель не только продажа, мы хотим создать диалог между художниками и покупателями, дать возможность новым талантам прорваться на рынок и заявить о себе».

Артём Синявский, CCO Marvelous и co-founder Bizar

Автор: Анна
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