В России открылся первый маркетплейс современного искусства

Выходцы из телекоммуникационной компании «Вымпелком» Антон Нечаев, директор по маркетингу и Илья Пятигорский, директор по продукту, совместно с агентством Marvelous запустили первый в России маркетплейс современного искусства Bizar, где представлены работы современных художников и скульпторов.

На сервисе выставлены произведения с разной концепцией и исполнением: от медиаискусства, графики и принтов до скульптуры и живописи. Для удобства покупателей и продавцов команда разработала уникальную платежную систему, организовала экспресс-доставку по всей России с включенной страховкой, а также подумала о дополнительных услугах: багетном оформлении и консультации по подбору работ в интерьер.