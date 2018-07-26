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В России открыт первый Центр Сертификации digital-агентств

Группа RUWARD объявила об открытии первого в России Центра Сертификации digital-агентств и анонсировала каталог агентств, успевших пройти процесс в приоритетном режиме к запуску центра.

Основная задача Центра Сертификации Агентств — дать представителям компаний-заказчиков независимый объективный инструмент подбора потенциальных подрядчиков, который гарантирует наличие у агентств-кандидатов всех необходимых ресурсов, опыта и должного уровня финансовой стабильности для эффективной работы с крупным бизнесом в области оказания тех или иных digital-услуг.

Сертификация digital-агентств — инструмент независимого подтверждения ключевых показателей агентств, включая оборот, клиентов и штат сотрудников. Это позволяет компаниям, независимо от их участия в рейтингах, подтвердить критичные для многих клиентов характеристики своей компании. Особенно крупным и успешным агентствам, не использующим рейтинги в качестве маркетингового инструмента. «С точки зрения Ruward, это дополнительный способ формирования субъектности агентства, в том числе для взаимодействия с крупными клиентами, органами государственной власти и рынком в целом» — подчёркивает Алексей Ёжиков, руководитель Центра Cертификации.

Список агентств, прошедших сертификацию по различным услугам и грейдам:

Станислав Биров, вице-президент по коммерции Ingate:

Сертификация Ruward — это еще одно подтверждение компетенций Ingate, дополнительная возможность показать действующим и потенциальным клиентам наш опыт и знания, уровень наших специалистов. Мы работаем, чтобы компании во всем мире быстрее находили себе клиентов, и новая система сертификации — значимый аргумент в пользу выбора авторитетных, заслуживающих доверие подрядчиков для решения задач бизнеса в сегменте digital. Наши специалисты быстро и без проблем прошли собеседование. Да и сама процедура в принципе достаточно логична и понятна. Отдельный плюс в том, что представители Центра Сертификации лично приезжали в офис — очная коммуникация позволяет быстро на местах решить вопросы, переписка по которым онлайн могла бы занять гораздо больше времени.

Степан Семилетов, коммерческий директор ArrowMedia:

Рынок сейчас достиг того этапа развития, когда возникла потребность в систематизации всех игроков. С каждым годом их число увеличивается, а оценивать преимущества становится все труднее, порой даже рейтинги не могут отразить действительное положение дел. Поэтому шаг в попытке сертификации агентств — сравнение реального положения дел и исходящей от компаний информации — считаем, безусловно, положительной тенденцией. В нашем понимании, это поможет рекламодателю увидеть сильные стороны агентств, не ошибиться с выбором и приступить к работе сразу с подходящей под его задачи командой.

В 2018 году Центр проводит сертификацию компаний по пяти основным digital-услугам: заказная веб-разработка полного цикла, мобильная разработка полного цикла, контекстная и таргетированная реклама, SEO (комплексная поисковая оптимизация интернет-проектов) и SMM (комплексный маркетинг в социальных сетях).

В рамках сертификации производится (включая очный визит сотрудников Центра в офис агентства, проверку оригиналов документации и собеседование сотрудников) комплексный аудит показателей компании, включая историю оборота по услуге, наличие в штате необходимого количества профильных специалистов, наличие подтвержденных отзывов от крупных заказчиков, общую штатную численность компании, количество реализованных проектов/контрактов за период и общий срок существования агентства. Помимо аудита и подтверждения формальных показателей специалисты Центра выявляют и подтверждают наиболее значимые сильные стороны агентства, проходящего сертификацию.

Автор: Анна
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