В России планируют разработать ГОСТ для экоигрушек

В России планируют разработать новый ГОСТ - он будет регламентировать производство игрушек из натуральных материалов, которые не будут оказывать негативного влияния на здоровье детей и экологию, сообщают «Известия».

С инициативой по разработке стандарта для экологически чистых игрушек выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Новый стандарт может быть готов к 2022 году. Сейчас на рынке продаются более дорогие детские товары с пометкой «эко», но эта маркировка не подтверждена никакими сертификатами. ГОСТы в России носят добровольных характер, однако если завод решит напечатать на упаковке информацию о том, что игрушка сделана по стандарту, ей придется соответствовать этому уровню и подтверждать его.

Предполагается, что в разработке документа примут участие Минпромторг и Росстандарт. В регламенте будут прописаны требования к сырью и красителям, а также к самому процессу производства. Игрушки с пометкой «эко» можно будет направлять на вторичную переработку.

Ожидается, что экоигрушки будут стоить дороже обычных — в ценовом сегменте «средний плюс» до 10 тысяч рублей при цене игрушки более экономичного сегмента от 600 рублей. Но в ассоциации уверены, что экологичные игрушки найдут своего потребителя.