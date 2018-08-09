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В России появился конструктор магазинов в виртуальной реальности

Российский стартап Viarium разработал конструктор площадок в виртуальной реальности для демонстрации и продажи товаров. Запустить сервис планируется осенью 2018 г., сообщает газета «Коммерсантъ». Максимальные начальные инвестиции в проект оцениваются в $5 млн.

Платформа позволит собственникам бизнеса оптимизировать затраты на аренду демонстрационных залов, логистику и зарплаты сотрудникам за счет использования виртуальных демонстрационных залов, не ограниченных рамками реального мира.

Доступ будет осуществляться через браузерную версию платформы или с помощью очков виртуальной реальности. На первых этапах развития планируется открывать «точки входа» в виртуальный мир — реальные магазины, оборудованные аппаратурой для виртуальной реальности, — в торговых центрах.

В дальнейшем команда планирует осуществить переход на иную блокчейн-платформу, более приспособленную для решения задач Viarium. На данный момент в компании таковой считают EOS.IO, запущенную в июне 2018 г., и которая так же поддерживает смарт-контракты, но, к примеру, обеспечивает полностью бесплатные транзакции.

Автор: Анна
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