В России появился первый mPOS-терминал для приема бесконтактных платежей

Компания «Смартфин» (бренды 2can&ibox) вывела на российский рынок первый мобильный терминал для приема бесконтактных платежей. Эта модель со встроенным модулем NFC поддерживает все стандарты бесконтактных платежей, включая Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay.

«Сейчас мы предлагаем рынку первый из нашей линейки бесконтактных ридеров. Он же, как мы предполагаем, станет самой популярной моделью среди наших терминалов», — говорит генеральный директор компании «Смартфин» (бренды 2can и ibox) Дмитрий Богдашев. Всего в 2017 году компания «Смартфин» планирует продать около 30 тыс. mPOS-терминалов, большая часть которых будет поддерживать бесконтактные платежи. Оборот сервиса по планам компании должен составить в текущем году 30 млрд рублей.

Мобильные ридеры используются для приема платежей по банковским картам в любом месте, где возможна передача данных через сети сотовой связи. Устройство подключается к смартфону по Bluetooth с помощью специального приложения, превращая его в полноценный платежный терминал. Такое решение очень удобно в организации выездной торговли или при оказании услуг с выездом к клиенту.

Новая модель mPOS-терминала от 2can&ibox оснащена PIN-клавиатурой. Она, как и предыдущие модели, будет принимать все виды карт контактным способом. При этом в новом ридере предусмотрен модуль NFC для проведения клиентом платежей посредством карт с бесконтактным интерфейсом, а также бесконтактных транзакций с помощью смартфона плательщика. «Такие платежи становятся в России всё популярнее, и наш сервис учитывает этот тренд», — заметил Дмитрий Богдашев.

Согласно данным MasterCard, количество бесконтактных транзакций по картам этой платежной системы в России увеличилось в 2016 году более чем в четыре раза. В Visa подсчитали, что бесконтактными картами в 2016 году владел 41% граждан России, регулярно пользовались ими 38%. Согласно опросу этой международной системы, главными аргументами в пользу этой формы оплаты являются удобство (83%), скорость (56%) и новизна технологии (18%). Оформить бесконтактную карту с высокой долей вероятности намерены 52% из тех, кто до сих пор ею не обзавелся. При этом 77% опрошенных уверены в безопасности транзакций по бесконтактным картам: для оплаты крупных покупок бесконтактную карту использовали 58% опрошенных.

Популярности бесконтактных платежей в России способствует и развитие инфраструктуры. По данным компании Gemalto, количество POS-терминалов с поддержкой NFC в нашей стране по итогам 2016 года достигло 235 тыс., это примерно четвертая часть от всей базы устройств. Дополнительный импульс к развитию этот сегмент получил с выходом в 2016 году на российский рынок мобильных платежных сервисов, основанных на NFC, таких как Samsung Pay и Apple Pay. За первую неделю работы сервиса Apple Pay свыше 125 тыс. россиян загрузили в него свои карты. А по данным банка «ВТБ 24», оборот Samsung Pay по привязанным к сервису картам клиентов банка только за первую неделю работы превысил 1,2 млн рублей. Согласно данным исследования J’son Partners Consulting, по итогам 2016 года аудитория пользователей бесконтактных платежей в России, включая мобильные платежи с помощью технологии NFC, может достичь 7,5 млн человек.