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Привлечение клиентов RSS

В России появился сервис оплаты товаров лайками

Предприниматель Владимир Гладких запустил сервис FunPay.money, который позволяет расплачиваться за товары и услуги лайками, сообщают Ведомости.

Пользователь должен зарегистрироваться в сервисе и опубликовать пост с хэштегом заведения, в котором хочет получить скидку (оно должно быть партнером проекта). В личном кабинете начисляются бонусы за каждый лайк к посту.

По словам Гладких, партнеры проекта (магазины и рестораны) сами определяют размер бонуса, но по умолчанию один лайк равен одному рублю. FunPay.money учитывает лайки из ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter. Бонусами можно расплатиться на кассе магазина, предъявив штрихкод или промокод.

Среди партнеров компании — рестораны и магазины в Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Сочи, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде (в том числе H&M). В ближайшее время FunPay планирует открыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Гладких, партнеры платят ежемесячную абонентскую плату, также компания продает региональные франшизы стоимостью 135 тыс. рублей. По словам Гладких, стартап уже продал франшизы на 1,5 млн рублей.

Как заявил представитель М.Видео, сервис может быть интересен крупным торговым сетям: часть клиентов, разместивших посты и получивших бонусы за лайки, вернутся за повторными покупками, а позитивные персонифицированные отклики в соцсетях положительно отразятся на восприятии бренда.

Автор: Анна
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