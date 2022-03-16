В России появится аналог Instagram

В России анонсирована новая социальная сеть «Россграм», которую называют аналогом заблокированной в нашей стране соцсети Instagram. Автором «Россграма» стал предприниматель Александр Зобов, который утверждает, что он учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

«Российский аналог Инстаграм с привычной для всех функциональностью и мобильными приложениями для Android и iOS будет запущен 28 марта 2022 года. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года», — говорится на сайте «Россграма».

В настоящее время разработчики предлагают топ-блогерам и партнерам стать первыми пользователями социальной сети с некоторыми привилегиями. Остальные смогут воспользоваться «Россграмом» в апреле 2022 года.