+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

В России появится аналог Instagram

В России анонсирована новая социальная сеть «Россграм», которую называют аналогом заблокированной в нашей стране соцсети Instagram. Автором «Россграма» стал предприниматель Александр Зобов, который утверждает, что он учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

«Российский аналог Инстаграм с привычной для всех функциональностью и мобильными приложениями для Android и iOS будет запущен 28 марта 2022 года. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года», — говорится на сайте «Россграма».

В настоящее время разработчики предлагают топ-блогерам и партнерам стать первыми пользователями социальной сети с некоторыми привилегиями. Остальные смогут воспользоваться «Россграмом» в апреле 2022 года.

Автор: Игорь Назаров
Другие новости

Читайте также

24 февраля / Комментарии
Что нужно селлерам: платформа XWAY_MMP для управления продажами на маркетплейсах в режиме одного окна

Что нужно селлерам: платформа XWAY_MMP для управления продажами на маркетплейсах в режиме одного окна

Компания XWAY, операционный партнер популярных маркетплейсов, выпустила цифровую платформу по управлению продажами XWAY_MMP (Marketplace Management Platform). Сервис, доступный всем селлерам, позволяет решать широкий спектр задач: от создания магазина на торговой площадке до продвижения карточек товаров в топ поисковой выдачи и управления заказами.

далее →

24 февраля / Комментарии
AliExpress даёт продавцам и покупателям новые возможности для общения

AliExpress даёт продавцам и покупателям новые возможности для общения

Теперь продавцы AliExpress смогут получать уведомления о новых сообщениях от покупателей и отвечать им всамой популярной платформе для связи с клиентами в России, она занимает более 50% российского рынка сервисов для онлайн-консультирования. Такая возможность появилась благодаря интеграции с новым API маркетплейса.

далее →

22 февраля / Комментарии
Ozon пересмотрел подход к комиссиям и тарифам для продавцов

Ozon пересмотрел подход к комиссиям и тарифам для продавцов

Ozon анонсировал изменения тарифов с 15 марта: приятные нововведения появятся для небольших и недорогих товаров, максимум выгоды можно получить, разложив товары максимально близко к покупателям по региональным складам.

далее →

18 февраля / Комментарии
Александр Цыпкин и Рената Литвинова в рекламе М.Видео вдохновляют на поздравления и покупку подарков

Александр Цыпкин и Рената Литвинова в рекламе М.Видео вдохновляют на поздравления и покупку подарков

Бренд М.Видео в преддверии праздников февраля и марта запустил рекламную кампанию «Подарки со смыслом», героями которой стали Александр Цыпкин и Рената Литвинова, мастера креатива и ораторского искусства. Лайн проекта: «Найди слова в сердце, а подарки в М.Видео». 

далее →

17 февраля / Комментарии
СберМаркет запустил быструю доставку из магазинов малого формата «Ленты»

СберМаркет запустил быструю доставку из магазинов малого формата «Ленты»

Торговая сеть «Лента» и онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет начали доставлять заказы из «Мини Ленты». На первом этапе покупателям доступен ассортимент 60 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Новосибирске.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2022, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!