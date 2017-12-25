В России появится платёжная система Huawei Pay

Компания Huawei в 2017 году запустила в Китае свою новую платежную систему Huawei Pay, разработанную совместно с Union Pay. В течение всего этого времени она проходила тестирование в КНР, и теперь пришло время международной экспансии.

Huawei Pay сейчас поддерживает порядка 20 мобильных устройств (смартфоны и «умные» часы). Соразработчиком платежного сервиса является китайская платежная система Union Pay.

Россия станет первым рынком за пределами Китая, на котором будет представлен сервис Huawei Pay. Партнёры отмечают, что в настоящий момент банковские карты UnionPay принимаются на 85 % территории РФ, и свыше 400 тыс. платёжных терминалов поддерживают систему быстрой оплаты UnionPay. Более десяти российских банков уже выпустили почти 1,3 млн карт UnionPay. Официально детали запуска не разглашаются, однако известно, что Huawei Pay появится в России уже осенью 2018 года.

В дальнейшем Huawei и UnionPay намерены запустить систему Huawei Pay и на других восточноевропейских рынках.

Напомним, Huawei Pay станет далеко не первой платежной системой от производителя смартфонов в России. Первыми были Apple Pay и Samsung Pay, которые запустились в России осенью 2016 года. В мае 2017 года запустилась система Android Pay.