+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

В России появится платёжная система Huawei Pay

Компания Huawei в 2017 году запустила в Китае свою новую платежную систему Huawei Pay, разработанную совместно с Union Pay. В течение всего этого времени она проходила тестирование в КНР, и теперь пришло время международной экспансии.

Huawei Pay сейчас поддерживает порядка 20 мобильных устройств (смартфоны и «умные» часы). Соразработчиком платежного сервиса является китайская платежная система Union Pay.

Россия станет первым рынком за пределами Китая, на котором будет представлен сервис Huawei Pay. Партнёры отмечают, что в настоящий момент банковские карты UnionPay принимаются на 85 % территории РФ, и свыше 400 тыс. платёжных терминалов поддерживают систему быстрой оплаты UnionPay. Более десяти российских банков уже выпустили почти 1,3 млн карт UnionPay. Официально детали запуска не разглашаются, однако известно, что Huawei Pay появится в России уже осенью 2018 года.

В дальнейшем Huawei и UnionPay намерены запустить систему Huawei Pay и на других восточноевропейских рынках.

Напомним, Huawei Pay станет далеко не первой платежной системой от производителя смартфонов в России. Первыми были Apple Pay и Samsung Pay, которые запустились в России осенью 2016 года. В мае 2017 года запустилась система Android Pay.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

25 января / Комментарии
Яндекс.Деньги защитят от платежей в пользу банкротов

Яндекс.Деньги защитят от платежей в пользу банкротов

Яндекс.Деньги стали показывать статус надёжности компаний, услуги которых можно оплатить по квитанции. Всего таких статусов три: организация здорова, в процессе ликвидации или ликвидирована. По ним человек может понять, стоит ли отдавать деньги незнакомой компании или, например, не устарели ли реквизиты организации.

далее →

24 января / Комментарии
Электронным платежам готовят ограничения

Электронным платежам готовят ограничения

Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Такие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства.

далее →

16 января / Комментарии
Яндекс.Касса и Бизнес.Ру позаботились о микробизнесе

Яндекс.Касса и Бизнес.Ру позаботились о микробизнесе

Яндекс.Касса и Бизнес.Ру предложили малому и микробизнесу новое решение для приёма платежей в полном соответствии с 54-ФЗ — законом об онлайн-кассах. Сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» позволяет использовать одну кассу для выдачи чеков как в офлайн-, так и в интернет-магазине.

далее →

25 декабря 2017 / Комментарии
Все интернет-магазины обяжут принимать карты «Мир»

Все интернет-магазины обяжут принимать карты «Мир»

В Госдуму внесли поправки к закону «О защите прав потребителей», согласно которым все интернет-магазины, действующие на российском рынке, будут обязаны обеспечить работу с картами национальной платёжной системы «Мир».

далее →

6 декабря 2017 / Комментарии
Почта России перешла на онлайн-кассы

Почта России перешла на онлайн-кассы

Почта России сообщила о переводе контрольно-кассовой техники на новый порядок применения в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!