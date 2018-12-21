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В России появится система бесконтактной оплаты Huawei Pay

Компания Huawei объявила о запуске в России системы бесконтактной оплаты Huawei Pay. Россия стала второй после Китая страной присутствия Huawei Pay.

Первыми пользователями мобильного платёжного сервиса могут стать держатели карт UnionPay от «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», использующие смартфоны Huawei и Honor. В наступающем году планируется расширить перечень банков-партнёров в России.

В список моделей смартфонов Huawei, поддерживающих бесконтактные платежи, входят: Mate 20, Mate 20 Pro, Porsche Design Mate 20 RS, P20, P20 Pro, P10, P10 Plus, Honor 10, Honor View 10 и Honor 9.

Сервис бесконтактных платежей станет доступен в России в первом квартале 2019 года. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо загрузить и установить приложение Huawei Кошелек (или Huawei Wallet), доступное в магазине приложений AppGallery.

Автор: Анна
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