+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

В России придумали худи со встроенным датчиком безопасного расстояния

Коммуникационное агентство PRT Edelman Affiliate представило худи со встроенным на груди датчиком, который помогает соблюдать безопасное расстояние в местах скопления людей: в общественном транспорте, супермаркетах, на фестивалях и концертах.

Идея Social Techwear COVID-19 Edition принадлежит креативной команде агентства, которая специализируется на работе с технологичными брендами, отлично разбирается в гаджетах и последних тенденциях в сфере Hi-tech.

Если дистанция между вами и соседом меньше полутора метров, активируется световой и вибрационный элемент устройства, сигнализирующий о риске нарушения минимально допустимой границы.

Корпус гаджета напечатан на 3D-принтере. В него встроен ультразвуковой дальномер HC-SR04, функционирующий на платформе ArduinoNano. Гаджет снабжен выключателем и работает на батарейках типа CR 2032 с емкостью 210−240 мАч.

Изделие выпускается ограниченным тиражом в 100 штук. Номинальная стоимость худи — 9600 руб. Первые 30 человек, которые разово внесут 7 тыс. руб. в проект, получат эксклюзивное экохуди со встроенным на груди датчиком со скидкой 30%, а за взнос в размере 8 тыс. руб. 30 участников получат скидку на изделие 20% и возможность выбрать цвет своего худи.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

10 ноября / Комментарии
«Магнит» запустил продовольственные карточки

«Магнит» запустил продовольственные карточки

В ноябре 2020 года в России начала работу программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта». Социальную инициативу запустил благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» совместно с сетью магазинов «Магнит» и компанией Humanventure.

далее →

9 ноября / Комментарии
50 крупнейших зарубежных компаний на российском рынке за 2019 год

50 крупнейших зарубежных компаний на российском рынке за 2019 год

Forbes представил свой ежегодный рейтинг 50 крупнейших зарубежных компаний на российском рынке за 2019 год. Первое место занял французский автопроизводитель Renault с выручкой 435,5 млрд руб.

далее →

6 ноября / Комментарии
Торговая сеть «Пятёрочка» открыла дегустационную кухню

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла дегустационную кухню

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла дегустационную кухню для тестирования продукции собственных торговых марок (СТМ) «Студия вкуса». Проект создаёт все условия для максимально тщательного выбора товаров только лучших поставщиков.

далее →

6 ноября / Комментарии
«Скрепыши 2» стали успешнее первого издания акции

«Скрепыши 2» стали успешнее первого издания акции

Ежедневно в магазинах «Магнит» выдается около 5,7 млн игрушек, что почти в два раза больше показателя 2019 года. За счет такого успеха промокампания может закончиться раньше запланированного срока.

далее →

6 ноября / Комментарии
«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» создали новую торговую сеть — «КООП Маркет»

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» создали новую торговую сеть — «КООП Маркет»

Владельцы ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» представили новую розничную сеть. Под брендом «КООП Маркет» объединятся 52 нижегородских независимых магазина, работающих по системе потребительских кооперативов — это формат социального партнёрства людей и юрлиц на определённой территории.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!