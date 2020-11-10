В России придумали худи со встроенным датчиком безопасного расстояния

Коммуникационное агентство PRT Edelman Affiliate представило худи со встроенным на груди датчиком, который помогает соблюдать безопасное расстояние в местах скопления людей: в общественном транспорте, супермаркетах, на фестивалях и концертах.

Идея Social Techwear COVID-19 Edition принадлежит креативной команде агентства, которая специализируется на работе с технологичными брендами, отлично разбирается в гаджетах и последних тенденциях в сфере Hi-tech.

Если дистанция между вами и соседом меньше полутора метров, активируется световой и вибрационный элемент устройства, сигнализирующий о риске нарушения минимально допустимой границы.

Корпус гаджета напечатан на 3D-принтере. В него встроен ультразвуковой дальномер HC-SR04, функционирующий на платформе ArduinoNano. Гаджет снабжен выключателем и работает на батарейках типа CR 2032 с емкостью 210−240 мАч.

Изделие выпускается ограниченным тиражом в 100 штук. Номинальная стоимость худи — 9600 руб. Первые 30 человек, которые разово внесут 7 тыс. руб. в проект, получат эксклюзивное экохуди со встроенным на груди датчиком со скидкой 30%, а за взнос в размере 8 тыс. руб. 30 участников получат скидку на изделие 20% и возможность выбрать цвет своего худи.