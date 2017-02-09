В России пройдет первая онлайн-распродажа товаров для взрослых

Интернет-агентство Expert Town - организатор “Киберпонедельника” на c-monday.com - проведет первую в России онлайн-распродажу для взрослых. Акция пройдет на сайте valentinesale.ru с 13 по 16 февраля и будет приурочена ко Дню святого Валентина. Распродажа Valentine Sale пройдет при поддержке РАЭК.

По словам генерального директора интернет-агентства Expert Town Леонида Довладбегяна, необходимость проведения распродажи, нацеленной исключительно на совершеннолетнюю аудиторию, давно стала очевидной.

“Существует достаточно большой и постоянно растущий сегмент рынка, который по закону нельзя демонстрировать несовершеннолетней аудитории на рекламных площадках, - комментирует Леонид Довладбегян. - Это, к примеру, интим-товары и эротическое белье, продавцы которых не могли попасть ни на одну из площадок, проводивших Киберпонедельник и Черную Пятницу, из-за действующих ограничений по рекламе. Мы решили исправить эту несправедливость, тем более, что товары данного сегмента весьма актуальны именно на День святого Валентина”.

При этом организаторы отмечают, что на площадке помимо интим-товаров будут представлены и другие, более традиционные категории. Бытовая техника и электроника, косметика, ювелирные украшения, одежда и аксессуары, кондитерские изделия, цветы и многое другое - все, что может быть актуально в качестве подарков на День всех влюбленных. При этом для большего комфорта покупателей интим-товары будут представлены в отдельном разделе, “чтобы не смущать не заинтересованных покупателей”.

Организаторы рассчитывают представить покупателям предложения порядка 50 магазинов. В качестве основной аудитории сайта рассматриваются в первую очередь жители двух столиц, а также других городов-миллионников, которые, по словам организаторов, уже привыкли в той или иной степени отмечать день святого Валентина, тем не менее скидки будут доступны всем жителям России.